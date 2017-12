Javier Fernández: ´La medalla olímpica es una espina que tengo clavada´

Madrid, 20 dic (EFE).- El patinador Javier Fernández, bicampeón del mundo (2015 y 2016) y cinco veces consecutivas campeón de Europa, se mostró "ilusionado" y con "muchas ganas" de afrontar 2018. Un año marcado por los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), cita de la que aseguró que "no" firmaría una medalla de bronce.

"Con subirme al podio estaría contento pero mi principal objetivo es el oro", dijo el campeón madrileño en una entrevista con EFE este miércoles tras un acto en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Pregunta: ¿Cómo afronta la nueva temporada?

Respuesta: Trabajando mucho y entrenando muy bien. Anímicamente estoy bien, con fuerzas y muchas ganas de disputar las nuevas citas. Aunque la más importante son los Juegos. Estoy muy ilusionado. Estoy en una etapa de la vida muy interesante y bonita en la que puedo conseguir muchas cosas y en estos Juegos lo puedo demostrar.

P: Antes de la cita olímpica, viene el Europeo de Moscú. ¿Le da más seguridad el haberlo ganado cinco veces seguidas o le carga de responsabilidad?

R: No, al fin y al cabo no pasa nada si no quedo campeón de Europa. Como dice mi entrenador, "no te preocupes, porque al día siguiente el sol va a salir". Voy a estar entrenando para intentar conseguirlo y sé que revalidar título es factible, es algo que sé que puedo hacer.

Quiero ganarlo y seguir consiguiendo ese historial deportivo. Lo que pasa es que nunca se sabe, es más fácil que ganar los Juegos Olímpicos, pero también hay que patinar, competir, y hacerlo bien.

P: ¿Cómo se encuentra con su programa de El Quijote?

R: Al principio de programa, sí que tuve unas muy buenas competiciones. Luego tuvimos un bajón, y ahora estamos otra vez volviendo a remontar. Al fin y al cabo este programa tiene que estar preparado para los Juegos Olímpicos. Un Grand Prix es una competición importante, pero nosotros (el programa) siempre lo vamos a enfocar en las competiciones más importantes de la temporada.

Estamos seguros de que en el momento preciso y adecuado de la temporada vamos a estar en las mejores condiciones para dar la sorpresa.

P: ¿La medalla olímpica es una espina que Javier Fernández tiene clavada?

R: Sí, porque en Sochi (Rusia, hace casi cuatro años) me quedé a las puertas y no pude. También fue importante para seguir al ritmo que he seguido el no haberlo conseguido, porque si hubiese sido campeón olímpico quizás me hubiese retirado, nunca se sabe.

El haberme quedado a las puertas me ha dado ganas de comerme el mundo y creo que en estos Juegos Olímpicos me puedo quitar esa espina.

Si en los últimos Juegos quedé cuarto y no era campeón de mundo, ni tantas veces campeón de Europa, ahora con la experiencia que he pasado y que he tenido creo que va a ser más fácil, aunque haya más rivales.

P: Esa veteranía, ¿le puede servir con miras a ganarla?

R: La experiencia y la madurez dan un plus a tu carrera y a tus competiciones. Hay deportistas más jóvenes que a lo mejor no tienen tanta experiencia y a lo mejor no tienen esa presión porque no han tenido esa carrera deportiva tan larga.

Cada competición es diferente, siempre intentamos arreglar cualquier situación diferente o de nervios. Pero a veces se consigue y a veces no. Es cierto que al haber estado en dos Juegos Olímpicos ya sé a lo que me enfrento en estos, pero lo que va a pasar en Corea es una interrogación, nunca se sabe.

P: ¿Firmaría el bronce?

R: No. A ver: con subirme al podio estaría contento; pero voy a entrenar y voy a intentar todo lo posible para que en vez de un bronce sea un oro.

Pero bueno, si es un bronce es un bronce. Depende de la competición. Como no sabemos lo que va a pasar ni como va a patinar uno u otro, no se sabe. Pero mi objetivo es la medalla de oro.

P: ¿Le preocupa algún rival?

R: El japonés Yuzuru Hanyu es mi rival más directo. Es el patinador más fuerte porque es el más completo, junto a mí, entonces es el que más me preocupa.

P: ¿Cómo ve al resto del equipo español con miras a PyeongChang?

R: Los chicos de danza son muy buenos. Ha habido un campeonato de España muy tenso porque se han jugado las plazas dos parejas y dos chicos. Es cierto que va a ser difícil para ellos, ya que es diferente la competición que tengo yo a la que tienen ellos.

Sara y Kirill tienen un talento excepcional, patinan súper bonito y súper bien; pero llevan muy poquito tiempo patinando juntos y eso todavía en el patinaje se sabe y los jueces también lo hacen notar.

P: ¿Que le parece que al final haya deportistas rusos que vayan a los Juegos?

R: Es una decisión muy complicada de tomar y al fin y al cabo nosotros como deportistas no tenemos mucho que decir. Lo único que no es justo que una persona se dope, o que otro deportista que no se haya dopado pague por lo que ha hecho uno de su equipo.

Pero como la decisión es tan difícil y no se sabe quién sí o quién no, pues no lo sé.

P: Ha dicho varias veces que no sabe si esta temporada será la última que continuará compitiendo. ¿Su resultado en la cita coreana puede influir en esa decisión?

R: Si tengo un buen resultado decidiría más el decir 'paro aquí'. Al fin y al cabo, es mejor dejar una carrera deportiva en un momento dulce, que en un momento amargo; ya no sólo por la gente, sino por ti. Me preguntan mucho que si iría a otros Juegos y siempre digo que sería una agonía. Porque no sé si voy a conseguir estar en lo alto del deporte durante otros cuatro años.

Es triste, pero es así: es deporte. Hay deportes que sí y otros en los que no, y este es un deporte que no. Voy a intentar luchar todo el tiempo que me quede. Este año voy a hacer varias competiciones, pero cuatro años sería una locura.