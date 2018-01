Gurbindo: ´El jugador español ofrece algo diferente´

Varazdin (Croacia), 15 ene (EFE).- Polivalente, inteligente y con una gran riqueza táctica, todo un "jugón", como él mismo se define, el lateral Eduardo Gurbindo personifica el arquetipo de jugador español, un modelo de jugador que en estos tiempos de preponderancia física "ofrece algo diferente" al espectador.

"El jugador español es más táctico, más jugón, somos jugadores que no sólo lanzan, ni sólo juegan el uno contra uno. Nosotros ofrecemos algo diferente", señaló Gurbindo en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Un factor diferencial que España tratará de explotar esta tarde (18:15) para intentar doblegar a la fornida selección húngara, en un encuentro que, como recalcó el jugador del Nantes, permitirá vislumbrar cuáles son las "opciones reales" de los "Hispanos" en el Europeo de Croacia.

Pregunta.- ¿Esperaban un estreno de campeonato tan sencillo ante la República Checa?

Respuesta.- No, la verdad es que no. Está bien empezar así, porque ganar de esa manera siempre refuerza la confianza, pero el partido con la República Checa no refleja lo que va a ser el torneo, cuando vamos a ver realmente cómo estamos es hoy ante Hungría y el miércoles con Dinamarca.

P.- ¿Cuál es la clave para vencer a Hungría?

R.- Tenemos que estar muy concentrados en defensa para intentar salir al contraataque y lograr goles fáciles, porque en ataque estático, pese a que somos un equipo al que le gusta mover mucho a las defensas rivales, con los jugadores tan grandes y fuertes que tienen nos va a costar. Así que todo lo que podamos correr mejor.

P.- Cada vez tiene un papel más preponderante en el juego del equipo. ¿Se siente por fin protagonista en la selección?.

R.- Yo me siento como siempre. Sí que es verdad que desde que me fui a Francia he retomado algunas cosas en mi juego que en el Barcelona me faltaban, pero yo nunca me he sentido ni protagonista, ni secundario, siempre he intentado ayudar, aunque es verdad que la forma de jugar que tiene Jordi -Ribera-, el sistema que utiliza, me gusta y me identifico mucho con ella.

P.- Lo que sí se le ve es más liberado tanto dentro como fuera de al pista

R.- Cada año que pasa coges más confianza con el grupo. Además ya no tengo veinte años, ni es la primera vez que vengo, son ya varios campeonatos y tengo la confianza para bromear, para hacer más positiva la dinámica del grupo y eso ayuda tanto dentro como fuera de la pista.

P.- ¿Está viviendo su momento de madurez deportiva?

R.- Sí que puede ser el momento en que me encuentro más cómodo, sobre todo, a nivel de club. Desde el año pasado he notado un cambio, noto que hago muchas más cosas, que tengo más confianza, incluso que meto más goles, aunque nunca he sido goleador. Estoy en todas la facetas del juego y eso me gusta y es algo que intento trasladar también a la selección.

P.- Asegura que con el paso a la Liga francesa ha recuperado algunas facetas de su juego que había perdido. ¿En que ha evolucionado más en estos dos años en el Nantes?

R.- Es un tema de confianza. En Barcelona tenía un rol mayormente defensivo, es verdad que los primeros años también jugué en ataque en el lateral y luego estuve en el extremo, pero es que ahora en Francia juego prácticamente todo. Hago muchas cosas y eso es porque el entrenador confía en mí. En Barcelona yo me adaptaba a lo que me pedían y en Nantes igual, pero cuanto más confía el entrenador en ti, cuanto más vas jugando, te atreves a hacer más cosas.

P.- Todos los integrantes de la selección que actúan fuera de España destacan la singularidad del jugador español. ¿En qué se diferencia el jugador español?

R.- En España somos jugadores más tácticos, más jugones que por ejemplo en Francia, donde impera el físico, y por eso en Francia les gusta tener jugadores como nosotros, que no sólo lanzan y juegan el uno contra uno. Nosotros ofrecemos algo diferente. Sarmiento ofrece algo distinto al Saint Raphael, yo ofrezco algo diferente al Nantes y eso es algo que poco a poco van valorando.

P.- Ese hecho diferencial del balonmano español es suficiente para pelear por el oro. ¿Se puede ganar un gran campeonato sin un poderoso lanzamiento exterior?

R.- Es complicado porque ves a Alemania, a Dinamarca, a Francia con esos jugadores tan potentes, capaces de lanzar desde diez metros y nosotros no somos así, nunca hemos sido así, pero por qué no. Sí, que se puede llegar, pero para eso las cosas que haces, tienes que hacerlas muy bien.

P.- Entonces, ¿Se ve con una medalla?.

R.- Es difícil. Hay que ser realista, porque cada año el nivel es mayor, cada vez hay más candidatos y todo se complica más, pero se puede... Claro que se puede, pero para ello habrá que hacer las cosas muy bien, especialmente en defensa. Si defendemos bien tendremos opciones, si no, estaremos muertos.

Javier Villanueva