Aginagalde y Guardiola, optimistas con su participación ante Dinamarca

Los jugadores de la selección española Julen Aginagalde y Gedeón Guardiola, que tuvieron que abandonar lesionados el encuentro que enfrentó al lunes al conjunto español con Hungría, se mostraron optimistas con la posibilidad de disputar el duelo que enfrentará mañana a España con Dinamarca.

"La evolución es buena desde ayer y aún tenemos veinticuatro horas por delante. Es verdad que todavía no estoy al cien por cien, pero no es la primera vez que me ocurre esto y confío que con el tiempo que queda pueda estar en el partido", señaló Aginagalde en declaraciones a EFE.

Aginagalde apenas pudo disputar diez minutos del encuentro que enfrentó a España con Hungría y en el que el conjunto español se alzó con el triunfo por 25-27, aquejado de una lumbalgia aguda, como diagnóstico el médico de la selección, el doctor Juan José Muñoz Benito.

Igualmente optimista se mostró el pivote Gedeón Guardiola, que tuvo que abandonar la pista antes de la conclusión del primer tiempo, tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. "Yo creo que sí que voy a poder jugar, pero la verdad es que me llevé un susto muy grande porque era el mismo tobillo que ya me lesioné hace unos meses. Ahora ya lo puedo mover y aunque sigue inflamado, estoy bien y creo que podré estar contra Dinamarca", afirmó Guardiola.

La selección española de balonmano, que hasta el momento cuenta por victorias sus partidos en el Europeo de Croacia, se jugará mañana ante Dinamarca la posibilidad de acceder a la segunda fase con un total de cuatro puntos, una cifra que allanaría el camino de los "Hispanos" hacia las semifinales.