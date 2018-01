Javier Fernández gana su sexto europeo e iguala un récord de hace 82 años

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- Javier Fernández volvió a mostrarse implacable y ganó en Moscú su sexto europeo consecutivo, algo que nadie había logrado desde hace 82 años cuando el austríaco Karl Schäfer sumó ocho entre 1929 y 1936.

El patinador madrileño, doble campeón del mundo, dejó prácticamente decidido el título el miércoles al imponerse en el programa corto a sus 35 rivales y hoy completó su gran actuación al sumar en el ejercicio largo 191.73 puntos, nueve más que su principal rival, el ruso Dmitri Aliev.

Fernández acabó el campeonato con una puntuación total de 295.55 por delante de Aliev (274.06) y el también ruso Mikhail Kolyada (258.90), que completaron el podium. Felipe Montoya, español de origen colombiano, acabó en vigésima posición.

Parecía imposible que nadie lograra seis campeonatos seguidos. Al final, ha sido Javier Fernández quien ha conseguido algo increíble. Ha entrado por derecho propio en el olimpo de los patinadores más grandes de Europa.

Su gesta la fabricó después de firmar otro programa libre casi impecable. Si hace un par de días allanó su camino hacia el título con un programa corto en el que obtuvo 12,49 puntos de ventaja sobre el ruso Dmitri Aliev tras recibir una nota de 103'82, este viernes selló el título con otra actuación notable.

A Javier Fernández sólo le falta el título de campeón olímpico. Su cosecha, desde que comenzó en el circuito en la temporada 2007/2008, era impensable en España hace no mucho tiempo. A sus seis títulos europeos, hay que sumar dos mundiales en 2015 y 2016 y un par de participaciones olímpicas que se le atragantaron con una decimocuarta plaza en Vancouver 2010 y una cuarta en Sochy 2014.

Entre el 9 y el 25 de febrero se disputarán los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang (Corea del Sur) y ahí podría cerrar el círculo perfecto de una carrera increíble. Y, la lucha por esa medalla que falta en su historial, en menos de un mes, comenzó en Moscú con otro título cimentado con un patinaje que rozó la perfección.

Javier Fernández dejó atrás la banda sonora de "Tiempos Modernos" de la película protagonizada por Charles Chaplin y se arremangó para afrontar "El Hombre de la Mancha" de Mitch Leigh.

Antes, uno de sus principales rivales por el título, el letón Deniss Vasiljevs, con una desventaja de 18 puntos respecto al español, patinó un variado de Michael Buble ("Anyone to Love" y "Sway Luis Demetrio") mezclado con el "Put the Blame On Mame" de Allan Roberts y Doris Fisher.

No lo hizo mal, pero arriesgó en un cuádruple con el que cayó al hielo y todo lo que hizo después no fue suficiente ante el posterior huracán que flotó sobre el Palacio de Deportes Megasport de Moscú. Javier Fernández tenía en el programa un total de 13 movimientos técnicos que fue cumpliendo prácticamente uno a uno.

Apenas falló, sólo dejó sin cerrar un cuádruple toe y un triple flip, pero el resto de su ejercicio fue claramente superior al de sus rivales. Su mejor marca del año con este programa libre llegó a los 177 puntos. En esta ocasión, sin hacerlo perfecto, se mejoró a sí mismo y alcanzó los 191,73 para sumar un total de 295,55 puntos.

Con esos números finales dejó al ruso Dmitri Aliev la responsabilidad de patinar en el último lugar y con el objetivo prácticamente imposible de reducir los doce puntos de desventaja que tenía del programa corto y de superar en el libre a Javier Fernández.

Aliev tenía una misión insuperable y aunque afrontó con dignidad la banda sonora de "Little Miss Sunshine", su puntuación fue insuficiente.

En cuanto salieron los últimos números de la tarde, los 182,73 puntos que recibió Aliev para acabar con un total de 274,06 en la segunda posición, buenísima para un debutante, Javier Fernández sonrío.

Al lado tenía a su entrenador, el canadiense Brian Orser, con quien se abrazó consciente de que había conseguido entrar en la historia: después de 84 años, alguien fue capaz de encadenar seis Europeos. Y ese no es otro que Javier Fernández.

CLASIFICACIÓN FINAL EUROPEO MASCULINO DE MOSCÚ

.1. Javier Fernández (ESP) 295.55 puntos

.2. Dmitri Aliev (RUS) 274,06 puntos

.3. Mikhail Kolyada (RUS) 258,90 puntos

.4. Deniss Vasiljevs (LET) 243,53 puntos

.5. Alexei Bychenko (ISR) 238,44 puntos

.6. Alexander Samarin (RUS) 229,81 puntos

.7. Alexander Majorov (SUE) 225,86 puntos

.8. Michal Brezina (CZE) 225,20 puntos

.9. Matteo Rizzo (ITA) 219,43 puntos

10. Jorik Hendrickx (BEL) 218,17 puntos

11. Chafik Besseghier (FRA) 211,17 puntos

12. Moris Kvitelashvili (GEO) 210,47 puntos

13. Phillip Harris (ING) 208,22 puntos

14. Romain Ponsart (FRA) 200,72 puntos

15. Slavik Hayrapetyan (ARM) 196,63 puntos

16. Paul Fentz (ALE) 194,97 puntos

17. Irakli Maysuradze (GEO) 191,22 puntos

18. Stephane Walker (SUI) 185,41 puntos

19. Valtter Virtanen (FIN) 181,77 puntos

20. Felipe Montoya (ESP) 181,72 puntos

21. Daniel Naurits (EST) 176,10 puntos

22. Sondre Oddvooll Boe (NOR) 170,64 puntos

23. Burak Demirgoba (TUR) 167,22 puntos

24. Igor Reznichenko (POL) 165,65 puntos