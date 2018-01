Julia Mancuso, campeona olímpica en 2010, compite por última vez

La estadounidense Julia Mancuso cerró su brillante historial deportivo con su participación en la prueba de descenso, correspondiente a la Copa del Mundo de esquí alpino, que este viernes se disputó en la estación italiana de Cortina d'Ampezzo.

Cuádruple medallista olímpica, la esquiadora de Reno (Nevada), de 33 años, completó la prueba ataviada con el traje de la protagonista de la película Wonder Woman.

Ella es una de las 'Mujeres Maravilla' del esquí alpino.

Se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006, con su victoria en el eslalon gigante; hizo doblete de platas en el descenso y la supercombinada de la cita olímpica de 2010; y capturó el bronce en la supercombinada de Sochi 2014.

En la Copa del Mundo ganó en siete ocasiones y es poseedora de cinco metales mundialistas (fue bronce en supergigante y eslalon gigante en 2005, plata en supercombinada en 2007, plata en supergigante en 2011 y bronce en supergigante en 2013).

Julia Mancuso protagonizó, además, junto a sus compatriotas Lindsey Vonn y Stacey Cook -primera y segunda, respectivamente- el primer podio cien por cien estadounidense en la Copa del Mundo: ocurrió en el descenso de Lake Louise (Canadá) en 2014.

"Si no fuera por Julia, yo hoy no estaría aquí y mi carrera no hubiese sido tan exitosa", sostuvo Lindsey Vonn, segunda clasificada en Cortina d'Ampezzo tras la italiana Sofia Goggia. "Durante muchos años nos hicimos mejores la una a la otra", abundó.

Ambas se abrazaron en meta. Vonn, ataviada con la equipación de la selección estadounidense. Mancuso, con un traje azul y una llamativa capa roja.

"Debía vestirme con superpoderes en un día como hoy", bromeó la estadounidense antes de ser bañada por sus compañeras en champán.

En Cortina d'Ampezzo fue donde consiguió su primer podio en la Copa del Mundo. Fue segunda en el supergigante de 2006. "Ahora me despido aquí, con otro gran recuerdo", sentenció.