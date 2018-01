La suiza Lara Gut gana el supergigante en Cortina d´Ampezzo

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- La suiza Lara Gut consiguió su primer triunfo de la temporada al imponerse en el supergigante de la estación italiana de Cortina d'Ampezzo por delante de la local Johhhanna Schnarf y la austríaca Nicole Schmidhofer.

La italiana Sofia Goggia cayó en una puerta, la estadounidense Mikaela Schiffrin no llegó a meta; la italiana Federica Brignone, vencedora del anterior superG, no participó por estar enferma y la estadounidense Lindsey Vonn, sorprendida por una racha de viento, no consiguió entrar en el top 5.

La líder de la Copa del mundo, la esquiadora de Liechtenstein Tina Weirather, sólo pudo ser quinta y la suiza Michelle Gisin, décima.

Ante tanto fallo, Gut aprovechó para anotarse su primer triunfo de la temporada y el número veinticuatro de su palmarés, además de alcanzar el liderato de la especialidad en la Copa del Mundo.

- Clasificación supergigante Cortina:

.1. Lara Gut (SUI) 01:14.78

.2. Johanna Schnarf (ITA) + 00.14

.3. Nicole Schmidhofer (AUT) + 00.27

.4. Anna Veith (AUT) + 00.31

.5. Tina Weirather (LIE) + 00.33

.6. Lindsey Vonn (USA) + 00.37

.7. Tamara Tippler (AUT) + 00.50

.8. Ragnhild Mowinckel (NOR) + 00.51

.9. Ramona Siebenhofer (AUT) + 00.90

10. Michelle Gisin (SUI) + 00.97

- Clasificación general de supergigante:

.1. Lara Gut (SUI) 339 ptos.

.2. Tina Weirather (LIE) 321

.3. Johanna Schnarf (ITA) 233

.4. Anna Veith (AUT) 227

.5. Nicole Schmidhofer (AUT) 222

- Clasificación general de la Copa del Mundo:

.1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.477 ptos.

.2. Tina Weirather (LIE) 601

.3. Sofia Goggia (ITA) 570

.4. Wendy Holdener (SUI) 560

.5. Lara Gut (SUI) 554.