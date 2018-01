Ribera: "El objetivo ahora es ganar el campeonato"

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, reconoció hoy las dificultades que entrañará derrotar en semifinales a un rival como Francia, vigente campeona mundial, aunque aseguró que el objetivo de su equipo es "ganar" el Europeo de Croacia.

"El objetivo ahora es ganar el campeonato, dijimos desde un principio que había que ir paso a paso, el primer objetivo era llegar a semifinales y, una vez que hemos llegado aquí, se abren todas las posibilidades", indicó Ribera.

En este sentido, el preparador español explicó que la selección llega a la fase decisiva del torneo "mentalizada" para pelear por el escalón más alto del podio y con todos los jugadores convencidos de sus posibilidades.

"Creo que el equipo llega bien. El equipo está mentalizado, con ganas y con todos los jugadores implicados. Todo el mundo ha tenido su participación en el juego y eso es muy importante, no hemos perdido a nadie por el camino", indicó.

Determinación que ya fue clave en la victoria que el conjunto español consiguió el miércoles sobre Alemania y que abrió las puertas a la selección de sus cuartas semifinales consecutivas en un campeonato de Europa.

"Evidentemente no va a ser un partido fácil (ante Francia), pero creo que si jugamos como ante Alemania será un primer paso. Sabemos que tenemos una posibilidad de disputar la final y vamos a intentar aprovecharla", comentó el técnico español.

Aunque para derrotar a Francia, como reconoció el propio Jordi Ribera, no será suficiente con una buena actitud, dada la fortaleza de un conjunto galo que ha dominado el balonmano mundial en los últimos años.

"Será muy importante no perder balones para que ellos no puedan correr, pero, sobre todo, la clave estará en el trabajo defensivo. Está claro que tenemos que defender bien, habrá que alternar diferentes defensas para forzar que no se sientan nunca cómodos", explicó Ribera.

El seleccionador español no sabrá hasta el último momento si podrá contar con el guardameta Gonzalo Pérez de Vargas, que se lesionó en el último encuentro con Dinamarca, lo que ha obligado a llamar con urgencia al portero Arpad Sterbik, que se incorporará esta tarde a la concentración de equipo español.

"A mi me gustaría que siguiese Gonzalo, porque tanto él como Rodrigo -Corrales- han hecho un gran trabajo, pero eso es ya un tema que no depende de mí, es un tema médico. Llegados a este punto es un tema que todo el mundo lo tiene que entender, porque si le pasa cualquier cosa a Rodrigo nos quedamos sin portero", concluyó Ribera.