Raquel Domínguez, ya van 23 operaciones y otros tantos títulos

Unas molestias cuando sólo tenía nueve años le hicieron detectar una enfermedad degenerativa muy rara (Osteopatía Idiopática) que hace que sus omóplatos se vayan desintegrando poco a poco, lo que provoca, literalmente, que tengan que atornillárselos para que se mantengan sujetos a sus hombros con placas y tornillos. De momento lleva 23 operaciones y con el paso del tiempo va perdiendo fuerza en el tren superior.



No obstante, esto no solo no la desanimó sino que le sirvió de estímulo para desarrollar una carrera deportiva que le ha llevado a ganar campeonatos de Andalucía, de España, del Mundo... en diferentes especialidades.