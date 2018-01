Cansancio de los jugadores en las ruedas de prensa y los aficionados abuchean a los Eagles

Minneapolis (EE.UU.), 30 ene (EFE).- La fase de ruedas de prensa de los jugadores con los periodistas llegaron hoy a su final con un cansancio admitido por parte de los profesionales de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia al considerar que después de la reunión del lunes en la "Noche de Apertura" todo estaba dicho por su parte de cara a la 52 edición del Super Bowl.

Las únicas novedades de lo dicho la noche anterior con la rueda de prensa de hoy celebra en el centro comercial "Mall of America" fueron las lágrimas que derramó el mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, Nick Foles, que se emocionó cuando habló sobre la presencia de su familia en el U.S. Bank Stadium, donde el domingo disputará el partido por el trofeo Vince Lombardi.

"Tener a mi hija y esposa en Minneapolis para el partido es la cosa más grande que me ha sucedido", declaró Foles. "Mi familia ha sido la cosa más importante que he tenido en este viaje, sin su apoyo, yo no estaría aquí. Pensar en mi hija, en ser padre y un buen esposo me da esa energía extra para seguir. Mi hija crecerá y quiero que se sienta orgullosa de su padre".

También el legendario mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, habló de su familia y lo difícil que es compaginar su pasión por el deporte y la familia, pero que acepta esa "demanda" de dividirse entre ambas pasiones y espera que por lo menos pueda hacerlo por tres temporadas más.

En este sentido dejó abierta la posibilidad de inclusive jugar con los Raiders cuando estos se hayan mudado en el 2020 a Las Vegas, dado que es un lugar donde le gustaría competir, aunque reiteró que también tiene la responsabilidad de pasar más tiempo con la familia.

También habló de la lesión de su mano derecha y explicó cómo va la recuperación, que mejora, pero todavía no se encuentra como desearía, pero que es optimista y solo espera que esté lo mejor posible para el domingo cuando se enfrente a los Eagles.

Brady, una vez más, reiteró su compromiso completo con la familia Robert y Jonathan Kraft y el entrenador en jefe Bill Belichick, a los que considera parte importante de su vida como profesional y persona.

El resto de los jugadores de los Patriots ocuparon una vez más un lugar secundario en la rueda de prensa y de ahí que el receptor abierto Danny Amendola, de los Patriots, admitiese no había nada nuevo que decir, pero que entendía que las ruedas de prensa formaba parte de la semana del Super Bowl.

"Estamos cansados, deseamos centrarnos ya en todo lo relacionado con el partido, pero a la vez entendemos la responsabilidad de trabajar con los periodistas y lo hacemos gustosos", señaló Amendola.

A partir de mañana, miércoles, ambos equipos, que han tenido también entrenamiento el lunes y martes, se centrarán por completo en la preparación del partido del domingo.

Los que no cambian de actitud hacia los jugadores de los Eagles son los seguidores del equipo local de los Vikings de Minnesota, que tras la eliminación que sufrieron ante Filadelfia en la final de la Conferencia Nacional (NFC) los han considerado como el enemigo a batir y por lo tanto su apoyo completo es para los Patriots, a los que ven como sus aliados para vengarse deportivamente.

Los campeones de la NFC, que fueron abucheados por la mayoría de los asistentes al Opening Night que la NFL organiza desde hace tres años en sustitución del tradicional Día de Medios, que se celebraba el martes por la mañana previo al Super Bowl, en el "Mall of America" la experiencia fue la misma.

Tanto los seguidores como las personas que se encontraban en centro comercial de compras silbaron a los jugadores de los Eagles que participaron en la rueda de prensa.

Los Eagles han experimentado las consecuencias de haber dejado fuera de la pelea por el Super Bowl al equipo de la ciudad sede, pero afirman que eso sólo los anima más a ir por el título.

La derrota de los Vikings impidió que el equipo de Minnesota hiciese historia de ser el primero que jugase un Super Bowl en su propio campo.

La afición de Minnesota mantiene fresco el recuerdo de la derrota, así como el trato que varias personas en Filadelfia a los aficionados de los Vikings.

"La gente no está muy contenta con nosotros", bromeó el corredor Jay Ajayi. "Es Normal. La gente aquí quería ver a sus Vikings, pero mostramos que somos mejores y aquí estamos".

Desde su llegada a Minnesota, los Eagles se han quejado de que fueron recibidos de mala gana, incluidas negativas para llevarles comida a sus cuartos de hotel o reservas en algunos restaurantes.

"Eso sólo nos motiva más", afirmó el receptor Alshon Jeffrey. "Hemos sido los desfavorecidos en apuestas toda la postemporada. Ahora, tampoco nos quieren y no creen en nosotros en este lugar. Ya veremos después del partido".

Tampoco creen las predicciones de EA Sports, utilizando un simulacro de Madden NFL 18 del Super Bowl del domingo, no ven a los Eagles como ganadores sino todo lo contrario, los Patriots serán los grandes triunfadores.

Los Patriots ganaran su sexto título del Super Bowl, quinto para Tom Brady, que está en la portada de Madden NFL 18, y el mariscal estelar será también el que se lleve su quinto premio al Jugador Más Valioso (MVP).