"Me niego en ver un problema donde lo que hay es vida. Y hay que ser consciente de que en cualquier momento de la vida podemos tener un percance. A nadie nos gusta verlo, pero la discapacidad está ahí". Eugenia Tejada habla desde un punto de vista privilegiado: es la madre de un deportista discapacitado -su hijo Enrique tiene síndrome de Down- y presidenta de la FANDDI, una de las dos dirigentes femeninas que hay en el deporte andaluz.

Y, por ello, puede hablar con propiedad de la desigualdad hombre-mujer, de la que existe respecto a los deportistas discapacitados y sobre la lucha para integrar las disciplinas en sus diferentes federaciones y no en una específica. En todas propone avances pero sin dejar de lado el papel que la suya representa para una parte de los deportistas que no están en la elite: "Hay personas que no van a tener sitio en ningunas de las otras federaciones y a las que tenemos que darle cobertura. Todos esos deportistas tienen derecho y ahí es donde tenemos que estar nosotros. El deporte es igual para todos, no es discapacitado o no, es un derecho de todos".