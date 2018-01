Mucho más que el padre de Pablo

o no soy un deportista como ellos, ni tengo ninguna discapacidad, sólo soy el padre de Pablo". Así se presentaba un profesor que enseña cada vez que habla. Una persona "normal" a la que le "gusta correr", en su caso maratones y larga distancia, y a la que el destino le trajo o Dios, como él señala, le hizo "el mejor regalo": un "hijo maravilloso" con parálisis cerebral y un corazón de oro. Él es el verdadero protagonista de la historia que ha hecho de José Manuel un héroe reconocido, aunque sea sólo por ser el padre de...



Tras muchos años, por casualidad, José Manuel descubrió que tenía el mismo hobby que su hijo y eso fue "un milagro". "A mí me gusta correr y lo que más le gusta a un padre, por encima de todas las cosas, es difrutar con sus hijos", asegura este sevillano, al que la vida le dio una "maravillosa" lección.

"El tener un Pablo te enseña. Yo nunca podré conseguir devolverle todo lo que él me da a mí. No es una frase bonita sino una realidad. Al final, en esta vida, lo que uno quiere es ser feliz. La vida es mucho más sencilla de lo que creemos y la alegría no está en que te den sino en dar tú. Te das cuenta con los Reyes, cuando tienes más curiosidad por ver la cara de los demás que lo que te van a dar a ti. Pablo, con una sonrisa y una mirada te dice mucho más que yo con unas palabras. A mí me gusta como es, a mi mujer también, a mi hijo mayor, también? Tiene límites, exiten, pero en la vida también están los que nos ponemos nosotros y disfrutar con un hijo como Pablo es posible. La vida no ha terminado ahí, la vida ha empezado", destaca con emoción, la misma que transmite cada vez que salen juntos a correr.