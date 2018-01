Sergi Bruguera: "Federer es un caso único en la historia"

Marbella (Málaga), 31 ene (EFE).- Sergi Bruguera, campeón de Roland Garros como jugador en 1993 y 1994, debuta este fin de semana como capitán de Copa Davis de España en la eliminatoria contra Gran Bretaña en el C.T. Puente Romano.

El barcelonés, que acaba de cumplir 47 años, vive un nuevo reto en su vida después de haber sido entrenador del francés Richard Gasquet. En la antesala de su bautismo en esta competición, señala en una entrevista con la Agencia EFE que con el 'equipazo' que tiene es posible ganar la Ensaladera, incluso sin la participación de Rafael Nadal, aunque con él, "hay muchas más posibilidades".

También analiza que la carrera de los jugadores ahora es más larga, entre otras razones, porque protegen su cuerpo de lesiones, y respecto a Roger Federer, al que califica de "caso único en la historia", añade que nada es gratuito, y que seguro que detrás del suizo hay mucho trabajo y entreno.

P. ¿Hay nervios cuando queda poco para debutar en su primer compromiso como capitán?

R. No, hay ganas de volver a competir. Hay los nervios de una eliminatoria o de volver a competir, pero es una tensión buena. Y son muy diferentes. En mi caso, lo que hay es más ganas de ayudar, pero no solo hay un jugador. Hay que estar atento a muchas más cosas. Es diferente pero es verdad que la tensión real y verdadera la viven los jugadores.

P. Usted debuta en el cargo en un año en el que si se vence a Gran Bretaña, se puede disputar dos eliminatorias seguidas en territorio español. ¿Cómo ve esa oportunidad?

R. Siempre es bueno competir en España. No es bueno, es buenísimo, porque cuando compites en España es mucho mejor, puedes elegir la superficie, tienes el público a favor. Son muchas condiciones que te ayudan en la eliminatoria.

P. Nadal decidió en Melbourne no competir en esta primera eliminatoria, incluso antes de que se lesionase. Pero también manifestó que quiere ayudar luego. ¿Es posible ganar la Copa Davis sin Nadal?

R. Es evidente que si, porque tenemos un equipazo, con jugadores buenísimos, y posible claro que es. Pero si tienes a Rafa Nadal, que es número uno del mundo, y con Roger Federer los mejores de la historia, tienes muchas más posibilidades.

P. ¿Cómo fue su trabajo como capitán durante el Abierto de Australia?

R. Muy cansado porque quería ver a todos los jugadores en sus partidos y me pasaba muchas horas en la pista, en individual y en dobles, porque el dobles es un punto muy importante. Y al final me he decidido por esta combinación (Feliciano López-Pablo Carreño), porque pueden hacer un gran doble, y jugar muy, muy bien.

Necesitaba analizar todos los puntos y hablar con todos ellos. Han sido muchos partidos.

P. ¿Qué es lo que les ha inculcado a sus jugadores estos días?

R. Lo único que he intentado es ayudar. Ellos están acostumbrados ya a llevar el tipo de entrenamiento, el tipo de cosas para afrontar un partido en estas eliminatorias. Yo quiero aportar toda mi experiencia y darles tranquilidad, ayudarles en cosas que yo he visto antes. A veces, una persona externa te puede ayudar con cosas diferentes. Te da una visión diferente. Los entrenadores están encantados de que yo pudiera sumar. Hay muy buena combinación con todos, no solo con los jugadores, también con los entrenadores.

P. En su primera convocatoria han faltado nombres como Marc López y Marcel Granollers. ¿Alguna razón?.

R. Hablé con los dos y lo saben. Confío plenamente en Marc y Marcel. Son dos grandes jugadores de dobles, increíbles, pero al final me tengo que decidir, y yo confío en 'Feli' y Pablo Carreño y es el doble que me gustaría probar. Creo que con estos ya lo tengo cubierto, incluso Ferrer es un doblista impresionante, que no se prodiga mucho pero cuando juega un doble, es espectacular.

P. Signifia esto que quiere consolidar como doble de Copa Davis el Feliciano López-Pablo Carreño?

R. Este es el doble que en principio me va a dar rendimiento. Si fuera con Marc López también sería espectacular, y también con Granollers. Incluso el de Carreño con García-López, que hicieron final del US Open y 'semis' del Abierto de Australia. Con ellos también iría encantado para Copa Davis, pero al final tengo que decidirme y este me da un plus.

P. Kyle Edmund es duda. ¿Qué le parece como jugador?.

R. No se que es lo que tiene, pero al final acabó el partido (contra Marin Cilic en semifinales del Abierto de Australia). Si hubiera tenido algo grave se hubiera retirado allí. Lo único que me puedo esperar es lo que he visto. Que llega en su mejor versión, mejor que nunca, con semifinales de un Grand Slam y en plena forma, y eso es lo que voy a esperar. Si luego está un poco tocado, no se como le afectará para jugar aquí. Lo único que puedo esperar es estar preparado para el Kyle Edmund que vi en Australia.

P. El doble británico Jamie Murray-Dominic Inglot, ¿es el más difícil de la eliminatoria?.

R. Creo que tanto Edmund como el doble son sus puntos fuertes. Edmund en tierra también juega igual de bien que en rápida. Es un jugador que al final ha conseguido explotar su potencial. El doble lo forman dos especialistas, muy acostumbrados a jugar y una pareja muy difícil.

P. ¿Qué le parece que Roger Federer con casi 37 años gane su vigésimo torneo del Grand Slam?.

R. Me parece que ahora todas las carreras de los jugadores se han alargado mucho. Creo que desde que empiezan están muy preparados, se cuidan mucho en todos los aspectos, preparación, alimentación, físico, ejercicios de protección de tu cuerpo, y la gente dura mucho más. No solo Federer, 'Feli' también es de esta edad. Ferrer tiene 35 y vuelve a estar a tope.

P. ¿No es extraño entonces, que un jugador con 37 años pueda volver al número uno del mundo?

R. Está claro que Federer es un caso único en la historia. Junto con 'Rafa' es de los mejores de la historia. Tiene un tenis que parece que no le cuesta, que no hace esfuerzo. Pero seguro que le cuesta y que tiene detrás sus horas de trabajo y entreno. No hay nada gratuito. Pero él es único.

P. Por detrás aparecen jugadores como Grigor Dimitrov, Alexander Zverev y Hyeon Chung. ¿Qué le parece?.

R. Los tres me encantan. Me gustan muchísimo los tres. Tengo quizás un poquito de debilidad por Dimitrov, pero tanto él como Zverev ya han explotado. Chung ha sido ahora, y es la confirmación y es un pedazo de jugador increíble.

P. Usted es seguidor declarado del F.C.Barcelona. Dominando como está este año, ¿la Liga ya no le quita el sueño?

R. El barca nunca me quita el sueño. Lo disfruto siempre. Está jugando muy bien. Valverde me parece un entrenador espectacular que saca el mejor rendimiento y la mejor versión de todos, y estoy muy contento de como va.

P. ¿Qué le parece Coutinho?

R. A Coutinho le he visto un partido y diez minutos. Antes de sacar conclusión sobre los jugadores me gusta verlos cinco o seis partidos y analizarlos. Pero pinta muy bien, técnicamente es buenísimo y tiene todos los números para ser un gran jugador para el Barca.

P. ¿No está la Liga ya descafeinada, sin emoción?

R. Si vas primero no. Si vas primero no tienes ninguna queja nunca. Da igual los puntos que tengas.