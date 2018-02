La golfista española Belén Mozo engalana el inicio del Panamá Championship de golf

Panamá, 31 ene (EFE).- La golfista española Belén Mozo hizo este miércoles el saque inaugural del Panamá Championship de Golf 2018, que comenzará el jueves y se disputará hasta el domingo en la cancha del Club de Golf de esta capital.

"Es un honor realizar el saque de honor del torneo y representar la marca Panamá. Voy a intentar hacerlo con todo el gusto y ojalá pueda aportar muchos beneficios y sobre todo en la parte turística", señaló la jugadora profesional que forma parte del Ladies Professional Golf Association (LPGA).

Mozo agregó que es "una gran oportunidad y es la primera vez que vengo a Panamá, por ahora me han arropado demasiado bien. Me siento muy agradecida por la bienvenida que me han dado y, repito, es un honor poder aportar y representar está marca país que es Panamá".

Para mañana jueves la española hará un paseo en bicicleta por la Calzada de Amador y visitará las Esclusas de Miraflores. El viernes se hará presente en algunas playas del Pacífico, en las canchas de golf de Buenaventura -diseñada por Jack Nicklaus- y en Mantarraya Golf Club.

Mozo, una de las jugadoras mejor posicionadas en la clasificación LPGA, es parte además de un grupo de "influencers" que se quedará en el país centroamericano hasta el próximo domingo, cuando finalice el torneo Panamá Championship del Web.com Tour 2018, organizado por el Club de Golf de Panamá.