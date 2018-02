Javier Fernández: "Acudiré a Corea en el mejor momento de mi carrera"

Madrid, 1 feb (EFE).- El español Javier Fernández, bicampeón mundial y seis veces campeón europeo de patinaje artístico, ha asegurado que viaja a los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur) "en el mejor momento" de su carrera.

"Mentiría si dijese que no sueño con subirme al podio, pero creo que me equivocaría si me obsesionase con ganar una medalla en vez de concentrarme en la calidad de la interpretación y la ejecución de la coreografía", señala Fernández en un reportaje que le dedica este mes la revista del Comité Olímpico Internacional (COI), 'Olímpica'.

"Lo que sí es cierto es que cuento con una gran experiencia y esto es algo muy importante cuando te enfrentas a los mejores patinadores del mundo", añade Fernández, quien dice que tiene "la suerte de ser una persona tranquila y relajada".

"En la medida de lo posible, intento no cambiar mis hábitos antes de una competición. Pienso hacer lo mismo en PyeongChang. Aunque unos Juegos sean un acontecimiento especial que te hace sentir diferente, no sería una buena idea cambiar ahora mis hábitos si no es necesario", dice el madrileño.

Fernández indica que su entrenador, el canadiense Brian Orser, es también "un buen amigo".

"Me conoce tan bien que, solo con mirarme, sabe si no estoy de humor o si estoy teniendo un mal día. En estos casos, sabe cambiar de plan y adaptarse a la situación", apunta.

El patinador asegura que su cuarta plaza en los Juegos de Sochi 2014, cuando era favorito a medalla, no le "afectó demasiado".

"No me siento triste cuando siento que he patinado bien", afirma.