Tom Brady establece otro hito al ganar su tercer MVP de la NFL con 40 años

Minneapolis (EE.UU.), 3 feb (EFE).- A menos de 24 horas de disputar su octavo Super Bowl, la figura del mariscal de campo Tom Brady, de los Patriots de Nueva Inglaterra, estableció otro hito histórico al ganar por tercera vez el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y ser el primero en conseguirlo a la edad de 40 años.

Brady recibió 40 votos de un panel de periodistas que cubren la NFL a nivel nacional y superó con facilidad al corredor Todd Gurley de los Rams de Los Angeles que tuvo ocho, mientras que el mariscal de campo Carson Wentz, de los Eagles de Filadelfia, que no jugará con su equipo el domingo el Super Bowl LII por estar lesionado, fue tercero con dos votos.

Si un día antes un empleado de los Patriots ya tenía en su poder el discurso de aceptación que Brady ofrecería en la gala de entrega de premios individuales durante la ceremonia "NFL Honors" esta noche confirmó que el trabajo se había justificado.

Como era de esperar a la ceremonia no participó ninguno de los jugadores que el domingo van a disputar la 52 edición del Super Bowl, pero el discurso de Brady fue ofrecido a todos los asistentes por su compañero el receptor abierto Julian Edelman, que es baja con el equipo por lesión.

Edelman, el receptor preferido de Brady en las jugadas de ataque por aire, sufrió un desgarre en el ligamento cruzado durante la pretemporada y su baja hizo pensar que los Patriots no tendrían el mismo potencial ofensivo.

Sin embargo, tanto Brady como el entrenador Bill Belichick, consiguieron que el ataque de los Patriots fuese de nuevo uno de los mejores de la liga.

"No hay un mariscal de campo que prefiera en mi equipo que no sea Tom Brady", destacó Belichick, antes del enfrentamiento del Super Bowl LII del domingo contra los Eagles. "Me alegro de tenerlo".

Edelman recibió una gran ovación cuando subió a recibir el galardón individual que amplió aun más la leyenda de Brady ya considerado como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos.

Brady ya había recibido el premio en el 2007 cuando también llevó a los Patriots al Super Bowl XLII, que luego perdieron por 17-14 ante los Giants de Nueva York, en Glendale (Arizona) y 2010, cuando no pudieron estar en la lucha por el trofeo Vince Lombardi.

Ahora espera convertirse en el undécimo jugador de la NFL que consigue el premio de MVP de la temporada regular y gana el Super Bowl.

El último que lo logró fue el mariscal de campo Kurt Warner de los Rams de San Luis en 1999.

Brady, que ya ha dicho que piensa estar dos años en activo y ha convertido el fútbol en su religión, donde lo único que le sirve son los triunfos, se podría unir a leyendas como Bart Starr, Terry Bradshaw, Lawrence Taylor, Joe Montana, Emmitt Smith y Steve Young, que recibieron el premio de MVP y también ganaron el Super Bowl en la misma temporada.

Después de haber protagonizado la remontada histórica en el NRG Stadium de Houston durante la disputa el año pasado del Super Bowl LI ante los Falcons de Atlanta, nada menos que un 3-28 adverso en el tercer periodo, para ganar el partido en tiempo extra (28-34), Brady confirmó que su continuidad con los Patriots estaba asegurada.

Lo que nadie se podría imaginar es que a sus 40 años Brady completase 66,3 (385 de 581 pases) por ciento de los pases que lanzó en la temporada regular para 4.577 yardas y 32 anotaciones y sólo fue interceptado en ocho ocasiones.

Brady había tenido su mejor porcentaje de pases completos con 68,9 para 4.806 yardas y 50 touchdowns en el 2007 cuando le dieron el primer premio de MVP.

La gran labor de Brady hizo que los Patriots también concluyesen la temporada regular con la marca perfecta de 16-0, pero en el Super Bowl sufrieron la derrota frustrante ante los Giants.

Ahora dentro de los Patriots, que llegan como claros favoritos a revalidar el título de campeones del Super Bowl, no quieren que les suceda lo mismo cuando el domingo se enfrenten a los Eagles, su último obstáculo antes que puedan alcanzar el sexto título de campeones.