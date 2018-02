Brady: "Me van a ver jugando el año que viene, no me imagino no jugar"

El mariscal de campo estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, aseguró que regresará el próximo año para seguir jugando dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al quedarle un año de contrato.

En entrevista previa al Super Bowl LII, Brady, de 40 años dijo que volverá la próxima temporada, pero no quiso hacer ningún comentario al respecto después que su equipo perdió por 41-33 ante los Eagles de Filadelfia.

En la entrevista que concedió a la estación de radio Westwood One, Brady que "me van a ver jugando el año que viene. No me imagino no jugar".

Agregó que "entiendo que estoy al final de mi carrera, pero sé que hay la montaña más grande para escalar al final". "Todas las lecciones que hemos aprendido nos permiten estar en nuestro mejor momento, para eso estoy preparado", indicó.

Brady se convirtió en el jugador de más edad en ser nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL esta temporada, reclamando el sábado su tercer honor MVP de la temporada regular.

El quarterback lideró la NFL con 4.577 yardas, convirtiéndose en el mariscal de campo más viejo en dirigir la liga en yardas aéreas, con 32 touchdowns y ocho interceptaciones.

Brady tiene contrato hasta la temporada 2019 y espera cumplirla y también había dicho en la "Noche de Apertura" del Super Bowl que esperaba jugar al menos dos años mas.

Durante el partido ante los Eagles, Brady lo acabó con 28 pases completados de 48 para 505 yardas, incluidos tres de anotación, sin interceptaciones, y dejó en 115,4 el índice de pasador.

Las 505 yardas aéreas de Brady, de 40 años, en activo desde la temporada del 2000, fueron la mayor cantidad lanzadas en la historia en un partido de playoffs, pero se quedó a las puertas de conseguir lo que hubiese sido su sexto trofeo Vince Lombardi.