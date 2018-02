Ligety: Hirscher está dominando este año, pero los Juegos son algo diferente

El estadounidense Ted Ligety, doble oro olímpico -de combinada, en los Juegos de Turín'06; y de gigante, en los de Sochi (Rusia), hace cuatro años, opina que el austriaco Marcel Hirscher, seis veces (seguidas) ganador de la Copa del Mundo de esquí alpino, "está dominando esta temporada", pero que "los Juegos son algo diferente", en referencia a la cita de PyeongChang.

"Hirscher está siendo muy dominante esta temporada (en la que el austriaco -plusmarquista en victorias generales- lleva 10 triunfos y ha mejorado la segunda marca histórica de su compatriota Hermann Maier, elevándola a 55), pero las Copas del Mundo no son lo mismo que los Juegos. Así que esperemos que la carrera aquí vaya de otra forma", explicó Ligety, uno de los mejores especialistas en gigante de la historia, disciplina en la que es quíntuple ganador de la Copa del Mundo (2008, 2010, 2011, 2013 y 2014).

Ligety, nacido hace 33 años en Salt Lake City (Utah), logró la primera de sus 25 victorias en esa competición -24 de ellas en gigante- en 2006, precisamente en la pista de YongPyong en la que se disputará la prueba olímpica de su disciplina favorita en los Juegos de PyeongChang 2018, que se inaugurarán el próximo viernes.

"Creo que es una pista que me va bien, pero aquí gané hace doce años. Ya ha pasado algún tiempo", indicó Ligety, que después de ganar el título mundial de gigante en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) en 2011, lo revalidó dos años después en los Mundiales de Schladming (Austria), donde fue el gran triunfador, al capturar el oro en la combinada y en el supergigante.

Dos años después, en Vail-Beaver Creek (Estados Unidos), ganó un tercer título mundial seguido en gigante, en el que volverá a apuntar alto en los Juegos de PyeongChang.

"Me gusta la pista del gigante, es muy similar a las que hay en Park City y Deer Valley (dos de los escenarios de los Juegos de Salt Lake City, Utah, en 2002), donde crecí esquiando", afirmó.

"En esta pista con giros, muy 'arqueable', en la que puedes atacar de principio a fin. Y esto es algo que me gusta. Pero, como dije, no he esquiado en ella desde hace doce años", comentó Ligety en PyeongChang, donde este martes la temperatura es de 13 grados bajo cero.

Ligety, que logró su última victoria en la prueba que abrió la Copa del Mundo hace dos temporadas, en octubre de 2015, en Sölden (Austria), parece totalmente recuperado, tras encadenar una serie de lesiones. El pasado 28 de enero subió de nuevo al podio, al acabar tercero en el gigante de Garmisch-Partenkirchen, en el que Hirscher superó, con su décima victoria del curso -la sexta del año-, los 54 triunfos del irrepetible 'Herminator' en Copa del Mundo.

"Fue una especie de alivio, el hecho de volver a estar en un sitio en el que puedo aspirar a ganar carreras. Ha pasado mucho tiempo. He estado lesionado los últimos dos años, así que volver al podio por primera vez desde Beaver Creek (Colorado, EEUU) en 2015 -curiosamente un supergigante que ganó Hirscher- es algo que sienta muy bien", indicó el estadounidense.

"Estuvo muy bien conseguir ese resultado justo antes de los Juegos porque es algo que te da un punto extra de confianza en ti mismo", añadió Ligety, que afirmó sentirse en perfecto estado de forma en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Centro Principal de Prensa (MPC) de PyeongChang.

"Me siento lo más sano que me he sentido en no sé cuántos años, desde hace mucho tiempo", afirmó.

"Antes de operarme de la espalda el año pasado ya tuve varios problemas de espalda durante varios años, además de romperme una rodilla, también, antes de eso. Ahora ni la espalda ni la rodilla son un problema", indicó Ligety, que valoró de forma positiva que a cargo de la preparación de la pista en YongPyong esté su compatriota Tom Johnston, que habitualmente se encarga de esos menesteres en Beaver Creek.

"La superficie en Beaver Creek es siempre nuestra favorita entre todas las de la Copa del Mundo, así que si aquí la preparan igual, supone una agradable ventaja para mí", comentó el supercampeón de Salt Lake City. Que logró el primero de sus títulos olímpicos apenas tres meses después de llamar la atención al acabar octavo, saliendo con el dorsal 56 y sin patrocinador, en el gigante de 2005 disputado en Sölden (Austria), que ganó 'Herminator' Maier.

"Es un tipo de superficie a la que siempre me he adaptado bien. La de aquí es una pista con buena nieve artificial. Preferimos este tipo de nieve dura artificial a tener toneladas de nieve natural. Las condiciones de carrera son mejores", opinó Ligety, que en el mencionado gigante de Sölden del 2005 se presentó con una pegatina en su casco, escrita a mano, con el lema "Mom and dad" ("Papá y mamá"), en referencia a quiénes costeaban hasta ese instante su carrera deportiva.

Al dar la sorpresa y ganar tres meses después la combinada de los Juegos de Turín, Ligety se convirtió en esos momentos en el cuarto campeón olímpico de esquí alpino de la historia de su país. Bode Miller se uniría al grupo cuatro años después, en los Juegos.

Hasta entonces sólo habían ganado un oro para el 'US Team' Phil Mahre -por delante de su hermano gemelo, Steve-, en el eslalon de Sarajevo'84 (Bosnia, de aquella en la extinta Yugoslavia). Donde Bill Johnson se impuso en el descenso, diez años antes de que Tommy Moe volviese a ganar la prueba reina, en los Juegos de Lillehammer'94.