Kilian Jornet gana el Kilómetro Vertical de la Copa del Mundo de Sant Vincent

El deportista catalán Kilian Jornet reapareció, tres meses y medio después de ser operado de los hombros, en la Copa del Mundo de esquí de montaña de Sant Vincent (Francia), en la que ganó la prueba de Kilómetro Vertical y quedó cuarto en la carrera individual.

Desde el inicio del Kilómetro Vertical, Kilian Jornet fue a por la victoria y se peleó con el suizo Werner Marti para acabar llevándose el oro en esta especialidad.

En la prueba individual, Kilian estuvo con los italianos Boscacci y Antonioli en las primeras posiciones, pero finalmente llegó cuarto, demostrando que podía seguir el ritmo en la subidas pero mostrando prudencia en las bajadas.

"Me he notado muy bien en las subidas, a pesar de esto en una prueba individual también son importantes las bajadas, y siendo la primera carrera que hacia he preferido no arriesgar demasiado ya que quería evitar cualquier golpe. Esto quizás me ha privado del podio, pero estoy muy contento con el resultado y las sensaciones", confesó tras la prueba Kilian.

Esta Copa del Mundo de Sant Vincent ha sido la primera prueba en la que Kilian ha participado tras la operación quirúrgica de hombros a la que fue sometido en Barcelona a mediados de octubre de 2017.

Tras competir en Francia, Kilian se centrará en las carreras de La Grande Course que tienen lugar en marzo y abril.

"Pierra Menta y Tour du Rutor son dos clásicas con ambiente y recorrido espectaculares y Altitoy es una de las más bonitas de los Pirineos", apunta.

Estas primeras competiciones le servirán a Kilian Jornet para encarar los próximos objetivos de la temporada, que definirá en las próximas semanas.