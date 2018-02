La hora de Queralt

PyeongChang (Corea del Sur), 10 feb (EFE).- Queralt Castellet, subcampeona mundial de 'halfpipe' en 2015, es la primera integrante del equipo español con opciones de medalla que competirá en los Juegos de PyeongChang, ya que su prueba, en el Phoenix Park, arranca el lunes (noche del domingo al lunes, en horario español), con la calificación, un día antes de la final que decida el podio.

Queralt, nacida hace 28 años en Sabadell (Barcelona) y que afronta sus cuartos Juegos Olímpicos, viene de ganar, el pasado 13 de enero, justo antes de viajar a Corea del Sur, la prueba de la Copa del Mundo disputada en Snowmass (EEUU). Donde volvió a subir a lo más alto del podio en una prueba de esa competición, desde que ganase por última vez, hace más de seis años -en noviembre de 2011-, en Saas Fee (Suiza).

Tan sólo una semana después, Castellet volvía a subirse al podio en Laax (Suiza), donde acabó tercera una prueba en la que se impuso Jiayu Liu, una de las chinas que partirán entre las favoritas en la prueba olímpica de PyeongChang.

Tras unos años complicados, en los que, entre otros contratiempos, tuvo que superar el fallecimiento de quien era su técnico y pareja, el neocelandés Ben Jolly, Queralt está ante el que puede ser, finalmente, el gran momento de su carrera deportiva.

Su técnico, el australiano Benjamin Bright -que en una entrevista con Efe la definió como "diferente, única y especial"-, sabe lo que se trae entre manos: dirigió a su hermana Torah en la consecución del oro y la plata en esta disciplina que ganó en los Juegos de Vancouver 2010 (Canadá) y Sochi 2014 (Rusia).

Y aunque Bright opine que no las hay, porque "todas las (doce) que pasen a la final pueden optar al podio; y todas las que pasen a la final pueden ganar", cabe reseñar que la teórica gran favorita será la joven estadounidense Chloe Kim. Que ya hubiese estado entre las candidatas en Sochi, hace cuatro años, donde no la dejaron competir, al tener de aquella sólo trece.

Kim encabeza, por delante de Liu y de otra china, Xuetong Cai, la Copa del Mundo de la disciplina, en la que Queralt -que nada más llegar a Corea indicó a Efe que "no" firmaría un bronce, porque quiere "ganar"- es cuarta.

Este lunes se decidirá, tras dos rondas, la docena de talentosas deportistas que pelearán por la gloria el martes, entre las que también aspiran a estar las japonesas Sena Tomita y Hikaru Oe; y las estadounidenses Kelly Clark y Maddie Mastro.

Queralt se encuentra confiada, relajada y feliz. "Ayer y hoy estuvimos entrenando en el 'pipe' y me he sentido muy a gusto. Está 'súper bien'. Le han tenido que hacer unas mejoras en las paredes y en el plano. Desde el primer día me he sentido muy a gusto y estoy contenta", explicó a Efe la campeona catalana este sábado en Corea.

"Antes de venir aquí, entrenamos en 'pipes' muy similares, en Laax (Suiza) y en Kitzsteinhorn (Austria). También en Copper Mountain y en Snowmass (ambas en Colorado, EEUU), que son diferentes, pero bastante parecidos; y de ahí sacas el balance", comentó.

"Hemos hecho unos entrenamientos muy buenos. Fue una buena idea salir de la Villa e instalarnos cerca del lugar de competición. La verdad es que estamos mucho mejor. Estoy muy animada y muy contenta. Tenía muchas ganas de estar aquí", explicó a Efe la barcelonesa, que afirma que en su "cabeza no" tiene "la medalla".

"Yo lo que quiero es que ese día gane mi día. No puedes salir poniéndote una medalla por objetivo. Va a depender todo de muchas cosas, incluida la suerte. Primero tengo que 'planchar' mi ronda; y si la 'plancho', estaré en la final", dijo Queralt.

"Y si vuelvo a 'planchar' mi ronda en la final, será la mejor de todas", comentó a Efe Castellet este sábado. "Pero luego están los jueces, que son los que decidirán. Lo más importante es disfrutar de ese día", opinó.

"Todo puede ser cambiante. Yo tengo mis trucos más fuertes, pero, después, todo se tendrá que ir adaptando en competición a las circunstancias. Al tiempo que haga, a los jueces, a cómo estén las demás... y a todas las he visto bastante fuertes", explicó a Efe la campeona barcelonesa. "La verdad es que el 'pipe' le cuadra a todo el mundo", añadió Queralt Castellet.