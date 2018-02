Montoya: "Todo el mundo espera la medalla de Javi y yo también, pero la de oro"

El español de origen colombiano Felipe Montoya, que en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur) participará en patinaje artístico, en una prueba que podría ser histórica, declaró que "todo el mundo espera la medalla de Javi" Fernández y que él "también, pero la de oro".

"Creo que es más que factible que lo consiga", explicó Montoya, nacido hace 27 años en Pereira (Colombia), pero que a los ocho se instaló en San Sebastián. Que está viviendo un sueño en Corea del Sur, donde afronta sus primeros Juegos Olímpicos.

"Estoy encantado. Desde que me lo dijeron entré en una burbuja. Después, fui al europeo de Moscú; y al regresar ya volví a tocar tierra otra vez. Ya estoy otra vez presente y dándome cuenta de todo lo que está pasando a mi alrededor, que es impresionante", indicó el patinador de la federación vasca.

"Físicamente, llego muy bien, porque llevo mucho tiempo entrenando duro. Y mentalmente, todo esto te crea un estado de ánimo que te hace entrenar mejor. A mí, que me considero bastante emocional, todo esto me ayuda en los entrenamientos", explicó Felipe Montoya, que por muy poco se perdió los Juegos de Sochi (Rusia), hace cuatro años.

"Sochi la verdad es que quizá hubiera sido demasiado pronto, porque ni siquiera llevaba dos años en el plano internacional. Y no había ido ni a un Europeo ni a un Mundial. Después de aquello, hace cuatro años, decidí que quería seguir otros cuatro años más. Y aquí estoy. Al final, lo he conseguido", indicó el donostiarra de origen colombiano.

"Yo me siento vasco y colombiano. Mis raíces están en Colombia pero me he criado en España. Y mi sentimiento está compartido, que no dividido", apuntó el patinador de Pereira, que es consciente de que va a ser testigo de gala en una prueba que desde el punto de vista español puede ser histórica.

"Sé que todo el mundo espera la medalla de Javi. Y yo también. Pero yo la espero de oro. Sé que es totalmente factible y así lo deseo", indicó Felipe, que entre sus rivales destaca al japonés Yuzuru Hanzu.

"También están (otro japonés) Shoma Uno y (el estadounidense) Nathan Chen. Pero estos no tienen tanta experiencia. Aunque de todas formas, por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea el oro para Javi", explicó Montoya, que comentó que su relación con el doble campeón mundial y séxtuple de Europa es "muy buena".

"Él está a otro nivel que yo, es obvio. Pero nos conocemos desde niños y la relación es igual. Él no ha cambiado. Sigue siendo una persona cercana, es bastante humilde. No tenemos ninguna diferencia, aunque él sea un gran campeón. El trato es el mismo de siempre", explicó el donostiarra de adopción, que indicó que desde que llegó a Gangneung "todo" le "impresiona".

"Me impresiona todo, hasta el comedor. Por eso es un sueño. Me impresionan las instalaciones. Aquí veo a los grandes deportistas, a los que habitualmente sigo. Los veo en directo, al lado, patinando, cómo salen sudados de sus entrenamientos... estoy donde deseaba estar, hace unos años", explicó Felipe Montoya en Corea del Sur.