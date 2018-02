Torres afirma que ha trabajado "para ganar con buenas combinaciones" a Miras

Las Palmas de Gran Canaria, 12 feb (EFE).- El boxeador grancanario Aramis Torres, que disputará este próximo sábado día 17 en La Coruña el campeonato de Europa del peso mosca (50,800 kilogramos) ante el gallego Moncho Miras "La amenaza" ha comentado a Efe que ha trabajado "para ganar con buenas combinaciones de manos".

"Estoy con ganas ante esta nueva oportunidad, que es más grande que la primera, ya que ante Moncho me enfrenté por el título de campeón de España (en octubre del pasado año) y ahora también lo haré por el de Europa. En el combate de La Gallera me quedé con mal sabor de boca porque creo que gané, aunque los jueces no lo vieron así", ha indicado.

En cualquier caso, el joven púgil perteneciente a Promotion Boxing Kas y entrenado por Yeray García "El Pera", ha asegurado que irá a Galicia "con todo".

"He realizado una preparación más específica con Yeray, para dejar las cosas claras en casa del rival. Creo que en La Gallera di más (golpes) de los que recibí, por decirlo de algún modo, pero allí voy a tener que dar mucho más aún si quiero ganar, y nos hemos preparado para eso", ha dicho.

Aramis Torres no considera que sea un problema disputar este nuevo combate ante Miras en el feudo de su adversario, que estará muy bien arropado por sus incondicionales.

"Al final, los combates donde se ganan es en el gimnasio y en el trabajo que hagas día a día. Eso ya lo he hecho, y en Galicia ese trabajo debería salir por sí solo. Ahora he trabajado los asaltos más intensamente con Yeray, y espero no parar ante un rival cuyo estilo consiste en ir para adelante y en lanzar manos", ha revelado.

Torres considera que el triunfo en La Coruña puede llegar "de varias maneras".

"Moncho no tiene un repertorio de moverse y ser algo más técnico, que yo sí creo que lo tengo, y hemos trabajado en torno a eso. La victoria puede llegar de muchas maneras, pero hemos preparado esta pelea para irla ganando asalto a asalto, con buenas combinaciones de manos", ha adelantado.

En esta ocasión, el combate entre Torres y Miras, al estar en juego un título Europeo, será a doce asaltos de tres minutos, en vez de los diez que se disputaron en La Gallera.

"No estaría mal terminar antes del límite, aunque también estoy preparado para ganar tras los doce asaltos. Sé que mi rival es un gran boxeador, tricampeón de España y al que nadie le ha regalado nada, y que también estará motivado, por lo que deberé dar el 200x100. Este título no se me puede escapar", ha manifestado.

El sábado, Aramis contará en La Coruña con el aliento de su madre, así como de varios familiares que residen en la península.

"Mi madre estará apoyándome porque no se pierde ni uno de mis combates, y también irán algunos familiares que tengo en Madrid. También varios amigos de la isla iban a ir a la velada, que estaba fijada para el día 2, pero al retrasarla hasta el 17 se fueron el 2 a Galicia porque ya tenían los pasajes comprados, y ahora no podrán estar", ha lamentado.