Unzué: "Mi sueño es conseguir que el Celta vuelva a Europa"

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, reiteró que su "sueño" es clasificar al equipo gallego para jugar en Europa la próxima temporada y, por ello, no escondió la importancia del encuentro contra el Girona, un rival que también suspira por ese mismo objetivo.

"Mi sueño desde el primer día es conseguir que este equipo vuelva a Europa, cosa que no es sencilla si vemos el histórico y los presupuestos de los equipos, pero ese sueño está ahí y vamos a pelear por lo máximo. Podemos ser sextos, mejor que séptimos, y si podemos ser quintos, mejor que sextos", comentó en una conferencia de prensa.

Asimismo, Unzué reconoció que alcanzar al Valencia, cuarto clasificado, es "muy complicado" por la diferencia que tiene el conjunto de Marcelino García Toral, por lo que él prefiere centrarse en alcanzar al Sevilla y al Villarreal, sexto y quinto, respectivamente. "El Villarreal ahora solo tiene LaLiga y el Sevilla todavía tiene la Champions, que arrastra un cansancio importante. Y eso tenemos que aprovecharlo los equipos que solo estamos en una competición", subrayó.

El actual técnico del Celta elogió al Girona, al que también ve en la pelea por Europa pese a ser un recién ascendido: "Viendo lo que han hecho hasta ahora y conociendo a su entrenador como lo conozco, no tengo ninguna duda de que van a estar en esa lucha hasta el final. Me sorprendería mucho que el equipo vaya a caer". Además aseguró que el sistema "particular" del equipo de Machín no condicionará su once en Montilivi, y avanzó que la entrada del turco Emre Mor en la banda izquierda es una de las opciones que maneja.

"He visto equipos que han cambiado los sistemas para jugar contra ellos. Con eso puedes dar la sorpresa, pero también te quita seguridad de lo que haces habitualmente", afirmó Unzué, quien manifestó que sería "muy importante" ganar el "gol average" particular al Girona, como ya hizo el pasado sábado con el Eibar, porque "la sensación es que no va a haber mucha diferencia entre los equipos que puedan conseguir el objetivo y los que no".

"Lo que ha hecho el Getafe también está muy bien, pero por su forma de jugar y por lo que propone creo que el Girona es el equipo revelación esta temporada", indicó Unzué, quien no podrá contar con los centrales Gustavo Cabral, por acumulación de tarjetas, ni con Fontás, por lesión muscular, en Montilivi.