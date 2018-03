Cómo confiar en casinos online

Encontrar un casino online de confianza puede ser complicado en la red con tanta oferta y sobre todo, con tantas posibilidades de toparse con un site malicioso. Sin embargo, la mayoría de las páginas web dedicadas a los juegos del azar están reguladas por la ley.

Aunque siempre hay sitios que destacan por su popularidad, como Cabaret Club casino, es mejor ser precavido y tener en cuenta varios factores a la hora de valorar si participar en la actividad de un casino online concreto. Si cumplen unos mínimos en estos apartados, dará más confianza hacer el registro con datos personales y realizar depósitos de dinero en ellos.

Comprobación de identidad en el proceso de registro: si una web de azar o casinos online piden como obligatorio la subida de un documento acreditativo de la edad, es que es una página restringida a mayores de 18 años. De esta forma se cubren ante el cumplimiento de la ley, pero también guardan datos con fines verificativos en caso de sufrir suplantación de identidad de algún usuario.

Clara política en los depósitos y retiradas de dinero: si se muestran claramente las condiciones sobre la gestión del dinero real dentro de la cuenta de usuario, sobre todo, la retirada del mismo, es indicador de transparencia. No solo porque denota que no hay nada que esconder y que no se tiene interés por el dinero de sus jugadores, también porque se puede interpretar como indicio de la relativa facilidad de ganar. En muchos casinos no quedan claras las condiciones para retirar las ganancias a una cuenta bancaria y esto implica que hay trampa en los premios y botes conseguidos.

Sellos de calidad como información obligatoria en el footer: todos los casinos online cuentan con los sellos oficiales que les han otorgado la potestad para ejercer actividad en el sector. Puede ser un sello o certificación internacional o nacional, dada por el propio ministerio competente. Este indicador es muy importante ya que puede implicar también la existencia de una plataforma colectiva para solucionar problemas.

Atención al cliente en directo y por varios canales: si es posible contactar de forma rápida con la empresa o tiene todos los datos de contacto en un nivel fácilmente encontrable, querrá ayudar realmente a los usuarios con sus problemas y no habría que temer por su integridad. Una empresa sin canales directos de contacto es porque no se encuentran en el país de residencia o porque no tiene interés en hablar con sus clientes.

Formas de pago variadas y accesibles: cuantas más facilidades se den, más propensos a apostar serán los usuarios y más confianza proyectarán. Los acuerdos con entidades financieras son casi como los sellos de calidad: las propias pasarelas de pago les han corroborado como casinos online oficiales y legales.

Estos son los principales puntos que hay que tener en cuenta.. Obviamente hay que tener en cuenta varios y adaptarse a la mejor opción de cada uno. Pero siempre con moderación para no caer en una trampa virtual conocida como Freezing.