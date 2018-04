Cabrera Bello: ´Hay un resultado bajo ahí fuera y espero poder hacerlo´

Madrid, 12 abr (EFE).- El español Rafa Cabrera Bello, quien este jueves completó la primera vuelta al madrileño Centro Nacional de Golf con un discreto +1, se mostró esperanzado por poder hacer en días venideros un resultado "bajo" que le permita recuperar posiciones en el Abierto de España, un torneo del Circuito Europeo.

"El resultado no es el que me hubiese gustado, obviamente, con un +1", reconoció en zona mixta. "Pero la verdad es que me he notado bien dándole a la bola y espero mañana poder recuperar", apuntó el canario, vigésimo cuarto en el ránking mundial.

Cabrera Bello cree que su vuelta, de 73 golpes, no se correspondió con sus sensaciones.

"He jugado bien desde el tee, le he pegado bien al drive. Los segundos tiros, entre la altitud, el frío y quizás el viento, no los he dejado todo lo cerca que me hubiese gustado, pero donde creo que se me ha ido la vuelta ha sido en un par de recuperaciones que no he sido capaz de hacer alrededor del green", analizó.

Sí se queda con la impresión de que si juega "muy bien se le puede hacer una vuelta muy baja a este campo".

"Se pegan muchos golpes cortos a green. La bola no rueda a la perfección y eso dificulta el poder hacer muchos birdies seguidos, pero sí que creo que si alguien juega muy bien las puede dejar muy cerca. Hay un resultado bastante bajo ahí fuera y espero poder hacerlo", señaló.

El jugador canario, quien completó el pasado Masters de Augusta en el trigésimo octavo lugar, indicó asimismo que se encuentra "ya recuperado" de la contractura en la espalda que mermó su rendimiento en el torneo estadounidense.

"Fue una cosa puntual, de una mala postura durmiendo. Me dio mucha rabia porque era un 'major' y estaba jugando bien", lamentó.