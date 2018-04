Dimite por corrupción el presidente de la Federación Internacional de Biatlón

Copenhague, 12 abr (EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Biatlón, el noruego Anders Besseberg, anunció hoy su dimisión temporal después de que las autoridades austríacas abrieran una investigación por corrupción.

La policía austríaca, que realizó una redada en la sede de esa federación en Salzburgo (Austria), investiga a ese organismo por ocultación de pruebas de dopaje y por aceptar regalos entre 2012 y 2017, con alusión concreta a los Mundiales de biatlón celebrados el año pasado.

"Ya no actúo como presidente, fue decidido hoy, y así será mientras transcurra la investigación", declaró hoy a la edición digital del diario noruego "VG" Besseberg, que rechazó las acusaciones de corrupción.

Besseberg anunció que no se presentará a la reelección en septiembre y se mostró esperanzado por que el caso se haya cerrado antes de entonces.

"No, no soy un corrupto. A lo que dicen de que los rusos me pagaron para ocultar pruebas de dopaje puedo decir de forma clara y rotunda: no", aseguró.

El dirigente admitió a la televisión pública noruega NRK que ha sido interrogado por la policía y que se ha realizado un registro en su finca en Noruega.

"Hemos seguido las reglas, pero no puedo saber cómo los investigadores ven el caso. No tenemos nada que ocultar y lo dejé claro intentando responder todo lo que sabía sobre las preguntas que me hicieron", afirmó.