Jon Rahm y Víctor Pastor, al acecho en una jornada de acento inglés

Madrid, 12 abr (EFE).- El escocés Marc Warren y el irlandés Paul Dunne comparten el primer puesto en la 91ª edición del Abierto de España de golf al completar la primera ronda de este jueves en 66 golpes (6 bajo par), uno menos que los españoles Jon Rahm y Víctor Pastor.

Este último, todavía amateur, protagonizó la gran sorpresa de la jornada en el Centro Nacional de Golf de Madrid. El cordobés presentó una tarjeta de 67 impactos y se codeó con Jon Rahm, el gran favorito al triunfo en el torneo perteneciente al Circuito Europeo.

El vizcaíno, cuarto en el ránking mundial, cerró la primera vuelta con cinco impactos bajo par.

"Ha salido todo bien, con un solo bogey, cuatro birdies y un eagle", apuntó en zona mixta, visiblemente "sorprendido" por su rendimiento. "Después de haber aterrizado el martes (procedente del Masters de Augusta, en el que fue cuarto) y de cómo me sentí ayer, el haber jugado como he jugado hoy no me lo esperaba", reconoció.

El numeroso público que le arropó desde las 8:55 CET aplaudió cada golpe de su nuevo ídolo. Rahm fue aclamado en cada uno de los dieciocho hoyos de una partida que inició junto a su compatriota Rafa Cabrera Bello y el inglés Andrew Johnston, defensor del título que logró en Valderrama en el año 2016.

Ambos perdieron la comparación con Jon Rahm. Johnston, último campeón del Abierto de España (2016), cerró la primera vuelta con -4. El canario, con un discreto +1.

"El resultado no es el que me hubiese gustado, obviamente", asumió Cabrera Bello. "Donde creo que se me ha ido la vuelta ha sido en un par de recuperaciones que no he sido capaz de hacer alrededor del green", valoró.

Vigésimo cuarto en la clasificación mundial, Cabrera Bello se quedó muy lejos de los jugadores que encabezan la primera clasificación del torneo madrileño.

Marc Warren, ganador de tres certámenes en el Circuito Europeo, y Paul Dunne, campeón del Masters Británico en 2017, se mostraron inalcanzables con una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par.

Eso privó del liderato al australiano Jason Norris, al francés Julien Guerrier, al sudafricano Erik Van Rooyen, al austríaco Matthias Schwab, a los ingleses Jonathan Thomson, Callum Shinkwin y Aaron Rai, a los suecos Alexander Björk y Henric Sturehed y a los españoles Jon Rahm y Víctor Pastor, todos ellos con -5.

El joven cordobés, de 23 años, ocupa el puesto 113 en el ránking amateur. Si mantiene su progresión, podría convertirse en el primer jugador no profesional que gana un torneo del Circuito Europeo desde el año 2003, cuando el irlandés Shane Lowry triunfó en el Abierto de su país. En este momento, sin embargo, prefiere "no pensar en ningún resultado". "Creo que sería una idiotez. Solo quiero disfrutar y sé que disfrutando y yendo bien la vuelta va a salir", afirmó.

Pedro Oriol y Nacho Elvira, con 68 golpes; Adrián Otaegui y Sebastián García, con 69; y Jorge Campillo y Álvaro Quirós, con 70, contribuyeron asimismo a una destacada jornada de los españoles.

- Clasificación tras la primera jornada:

.1. Marc Warren (SCO) 66 (-6)

.+. Paul Dunne (IRL) 66

.3. Jason Norris (AUS) 67

.+. Jon Rahm (ESP) 67

.+. Jonathan Thomson (ING) 67

.+. Julien Guerrier (FRA) 67

.+. Erik Van Rooyen (RSA) 67

.+. Matthias Schwab (AUT) 67

.+. Víctor Pastor (ESP) 67

.+. Alexander Björk (SUE) 67

.+. Henric Sturehed (SUE) 67

.+. Callum Shinkwin (ING) 67

.+. Aaron Rai (ING) 67

-----

14. Pedro Oriol (ESP) 68

.+. Nacho Elvira (ESP) 68

23. Adrián Otaegui (ESP) 69

.+. Sebastián García (ESP) 69

41. Jorge Campillo (ESP) 70

.+. Álvaro Quirós (ESP) 70