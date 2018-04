Dunne: ´Ha sido uno de esos días en los que el resultado se va haciendo solo´

Madrid, 13 abr (EFE).- El irlandés Paul Dunne, campeón del Masters Británico en 2017, corroboró este viernes su buen momento en el Centro Nacional de Golf de Madrid al cerrar su segunda vuelta en el Abierto de España con 65 golpes, siete bajo par.

"Ha sido uno de esos días en los que juegas sin pensar en otra cosa y el resultado se va haciendo solo", expuso en zona mixta.

"Lo he pasado muy bien. El tiempo era bastante mejor que ayer y el green está mejor por la mañana temprano. Hoy se podía hacer un buen resultado", dijo tras consolidar su liderato, con un total de 131 impactos (13 bajo par).

Dunne consideró que "cuando estás jugando bien", como es su caso, "es bueno terminar tarde y empezar pronto al día siguiente porque cenas, te vas a dormir y sales directamente con el mismo impulso a la mañana siguiente".

"Hoy me tocará esperar más", indicó tras despedir el turno matinal, "pero me encuentro bien de juego, con mucha confianza y me siento cómodo en este campo". "A ver si puedo meter otras dos buenas vueltas para darme una oportunidad el domingo", deseó.

El campeón del Masters Británico de 2017 explicó igualmente que en Madrid sí está viendo premiada su mejora.

"En México empecé a ver los síntomas, aunque sin resultados", agregó. "Pero seguí practicando dos semanas más en Estados Unidos y pude trasladar los cambios al campo. Creo que ha sido un buen trabajo y vuelvo con muchas ganas a Europa", afirmó satisfecho de la brillante trayectoria que está siguiendo en el Centro Nacional.