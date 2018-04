Regino Hernández: "Todavía no tengo digerida la medalla"

Madrid, 13 abr (EFE).- El medallista olímpico en snowboard cross Regino Hernández aseguró este viernes que "todavía" no tiene digerida la medalla de bronce de los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) y señaló que el sabor de boca de la temporada es "muy bueno" tras esa presea y el subcampeonato en la Copa del Mundo.

"Todavía no lo tengo digerido, cuesta porque todo el mundo me dice lo histórica que es la medalla, que cómo me siento si me siento diferente. Para mí he ganado la medalla y todo sigue como antes", explicó a EFE Regino este viernes durante un acto de la competición de deportes electrónicos de LaLiga en su sede en Madrid.

Hernández concluyó la temporada proclamándose campeón de España y logrando junto a su compañero Lucas Eguibar la plata por equipos en la Copa del Mundo disputada en Veysonnaz (Suiza), un buen final para una temporada "muy larga" en la que ha acabado muy fatigado.

"El sabor de boca es muy bueno, en la última Copa del Mundo el cuerpo no me daba para más, ha sido una temporada muy larga, el día antes me puse un poco malo. Pero pude descansar antes de la competición por equipos y conseguimos la plata que nos dio el subcampeonato global en la Copa del Mundo", explicó.

El 'rider' ceutí valoró que la medalla lograda en PyeonChang, la primera de los deportes de invierno en España desde las obtenidas por los hermanos Fernández Ochoa, ayudarán a que mejore la salud competitiva de los deportes de nieve en España.

"En España hay mucha cultura de nieve aunque la gente fuera crea que no, vas en Navidad a cualquier estación y están todas llenas, y lo que faltaba es esa cultura en cuanto a la competición en deportes de invierno. A raíz de esta medalla, todavía no este año, pero al que viene se va a notar mucho", valoró Hernández.

Respecto a su compañero, el guipuzcoano Lucas Eguibar, que partía como uno de los favoritos para la medalla en los Juegos y fue el abanderado español pero se quedó fuera en octavos de final, Regino espera que la medalla obtenida en Suiza le haya quitado el mal sabor de boca de una temporada complicada.

"Él ha tenido uno de sus peores años, allí en Veysonnaz hizo podio individual, que le quitó el mal sabor de boca, y la medalla por equipos le sirvió para saber que está ahí, que solo ha sido una mala temporada y ya está", valoró.

La próxima campaña estará marcada por los Campeonatos del Mundo que se disputarán en los Estados Unidos, para los que el medallista olímpico tiene "muchas ganas", aunque antes tendrá unos días de descanso, que dedicará a su familia, cine y a una de sus grandes pasiones: los videojuegos.

"Paso muchas horas al frente de la Play Station", confesó Regino, que tendrá 15 días de vacaciones en Japón y el resto del tiempo seguirá entrenando en el gimnasio de cara a la siguiente campaña.

Regino Hernández participó junto al piragüista Cristian Toro y al piloto de skeleton Ander Mirambell en la presentación de la fase final de la competición de deportes electrónicos 'McDonald's Virtual LaLiga eSports', en la que se midieron con jugadores a varias partidas del simulador de fútbol FIFA18.