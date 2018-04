El caballo Tiger Roll cumple con los pronósticos y gana el Grand National

Londres, 14 abr (EFE).- El caballo irlandés Tiger Roll, montado por el jockey Davy Russell, cumplió este sábado con los pronósticos y se proclamó en el hipódromo de Aintree (Inglaterra) campeón del Grand National, la carrera hípica más importante del mundo.

Tiger Roll, que partía entre los máximos favoritos para las casas de apuestas británicas (11/1), superó sobre la línea de meta, en un final de 'photo finish', al equino irlandés Pleasant Company (25-1). Otros dos caballos irlandeses acabaron en tercera y cuarta posición: Bless The Wings (40-1) y Anibale Fly (10-1), otro de los candidatos al triunfo final.

En un día soleado y de carácter festivo en el emblemático hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool, con conciertos y espectáculos previos a la carrera, la edición número 171 del Grand National comenzó a las 17:18 GMT -con 38 equinos y no los habituales 40 puesto que Regal Encore y Walk In The Mill causaron baja esta mañana- con los caballos Anibale Fly, Blaklion, Tiger Roll y Total Recall como principales candidatos al triunfo final.

Uno de los equinos que partía con más opciones, el inglés Blaklion, se cayó en la primera valla junto a Perfect Candidate, mientras que dos errores en las vallas tres y diez de Total Recall le dejaron prácticamente sin opciones.

El sorprendente Ucello Conti (16-1) se hizo con el control de la prueba desde el salto 11, pero un error al superar el siempre complicado Canal Turn lo condenó a la segunda posición en las vallas finales, por detrás de Pleasant Company.

No apareció entre los de arriba el pequeño Tiger Roll hasta los últimos dos saltos, cuando se hizo con el control de la prueba y enfiló la recta final en un último tramo a priori sencillo. No fue así, pues Pleasant Company, montado por David Mullins, estuvo a punto de hacerse con el triunfo en un final que tuvo esperar a ser visto por la 'photo finish'.

Los más de 70.000 espectadores presentes en Aintree disfrutaron de un ajustado final, que no se decidió hasta los últimos centímetros, con Tiger Roll entrando en primera posición, seguido por Plesant Company, Bless The Wings, Anibale Fly y Milansbar.

"En mi cabeza, en mi sueños, había ganado esta carrera miles de veces, pero nunca como la he ganado hoy. He competido muchas veces en este hipódromo y, aunque no había salido nunca vencedor, siempre me fui contento porque es un evento espectacular. Espero que todo el mundo me ha apoyado esté disfrutando esto tanto como yo", dijo un emocionado Russell tras cruzar la línea de meta.

El triunfo de Tiger Roll, ganador, además, tres veces en Cheltenham, es el de Michael O'Leary, consejero delegado de la aerolínea Ryanair y propietario del equino. Esta es la segunda vez que el magnate irlandés conquista el Grand National, ya que en 2016 lo ganó con su caballo Rule The World.

Tiger Roll "es un caballo pequeñito, pero tiene el corazón de un león. Honestamente, no pensé que fuera a aguantar todos los saltos. Ha sido una gran carrera y ha rendido a un magnífico nivel. Es fabuloso. Estábamos muertos de miedo del principio, pero hemos acabado celebrándolo", dijo O'Leary tras la carrera.