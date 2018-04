Nacho Elvira y Jon Rahm, ante el día soñado

Madrid, 14 abr (EFE).- Con la fuerza que les conceden los vítores del cuantioso público congregado en el madrileño Centro Nacional de Golf, Nacho Elvira y Jon Rahm golpean la puerta del éxito en el Abierto de España.

Los postreros dieciocho hoyos ofrecen al cántabro y al vizcaíno la posibilidad de quebrar la resistencia del irlandés Paul Dunne, todavía anclado al primer lugar a pesar del incansable empuje de los anfitriones. Nacho Elvira se colocó a un solo golpe del último campeón del Masters Británico. Jon Rahm divisa el victorioso horizonte dos golpes por detrás del líder.

Desde esa posición, sin embargo, la sombra del gigantón vasco se intuye amenazante. "Es un rival duro de roer", destacó Elvira.

Jon Rahm, cuarto mejor golfista del mundo en la actualidad, persigue el codicioso anhelo de triunfar en su país como profesional -tras haberlo hecho en categoría cadete (2009), júnior (2010 y 2012), sub-18 (2010 y 2012) y absoluta (2014 y 2015)- y sus propósitos para este domingo son dos: encadenar birdies y, sobre todo, generar ruido.

"Pocos deportistas habrá en el mundo del golf que tengan a un público tan entregado como el que he tenido yo esta semana y ojalá siga siendo así mañana", deseó Jon Rahm en zona mixta.

"Los gritos cada vez que pego un buen golpe vienen bien para que los demás que están en el campo se den cuenta de que estoy jugando bien", apuntó tras entregar su mejor tarjeta de la semana, con 66 golpes -seis bajo par- en su tercera vuelta.

Su mejoría ya hizo titubear a Paul Dunne. "Hoy no he sabido pensar los golpes. He pegado más de uno sin tener ninguna idea en la cabeza", se recriminó el irlandés tras desechar parte de su renta.

"Me gustaría poder repetir algunos de los golpes equivocados de hoy", agregó, "pero como no puede ser, me voy a dormir contento de seguir liderando".

Un solo golpe le separa de Nacho Elvira, quien día a día ha ido cimentando su candidatura en el Abierto de España.

Repetirá partida con Paul Dunne y espera repetir su exhibición.

"En el 'tee' del 1 no me podía ni imaginar lo que iba a vivir. El resultado es lo de menos porque lo que he sentido hoy en el campo no lo había sentido nunca; el apoyo de la gente en todos los 'tees', en todos los 'greens', en todos los golpes. El 66 es el reflejo de lo feliz que he sido en el campo de golf" confesó.

En su última vuelta, la definitiva, saldrá "a disfrutar", "hoyo a hoyo", hasta ver dónde le lleva su juego.

La meta, para él y para Jon Rahm, es la coronación como campeón del torneo, algo que solo consiguieron desde la entrada del certamen en el Circuito Europeo los españoles Antonio Garrido (1972), Severiano Ballesteros (1981, 1985 y 1995), Sergio García (2002), Álvaro Quirós (2010) y Miguel Ángel Jiménez (2014).

46 años después del triunfo de Antonio Garrido -el primer ganador español en el Circuito Europeo, gracias a su triunfo en el Club de Golf Pals, con +1-, Nacho Elvira y Jon Rahm desean ver realizada la hazaña.