Eli Pinedo: "Estamos dando pasos para la igualdad, aunque aún queda"

Madrid, 25 abr (EFE).- La exjugadora de balonmano Eli Pinedo declaró este miércoles que, aunque se están "dando pasos para la igualdad" entre hombres y mujeres, "aún queda" un camino por recorrer para llegar a esa meta.

Eli Pinedo está viviendo una nueva etapa profesional como asesora de Presidencia en el Consejo Superior de Deportes. En su palmarés deportivo como jugadora de balonmano luce un bronce olímpico en Londres 2012, dos subcampeonatos de Europa en 2008 y 2014 y un bronce mundial en 2011.

"Yo no conocía otra forma de vivir que no fuera jugando al balonmano, pero es importante tomar tu la decisión de dejarlo y que el deporte no te abandone a ti. Yo terminé emocionalmente bien, compitiendo en Río, y tenia proyectos en marcha", confesó Pinedo, que admite que pasado un tiempo ahora las cosas se ven de otra manera.

"La vida sigue y ahora que ha pasado un tiempo veo que sí se hacer otras cosas", admitió la exjugadora de balonmano, que ahora trabaja en el CSD.

"Estoy todavía aterrizando en este ritmo frenético del CSD. Tengo la oportunidad de proponer al jefe de deporte español todo lo que me parezca que se deba hacer, me haga caso luego o no", apuntó Pinedo, que participó en una jornada sobre 'Mujer y deporte' organizada por Iberdrola junto a deportistas paralímpicas.

"Estamos dando pasos para la igualdad, pero aún queda. Cada vez se habla más de éxitos, pero gane quien gane lo importante es que se va hablando de mujeres", declaró Pinedo, que disputó 201 partidos y marcó 438 goles.

Junto a Eli Pinedo estuvo la exjugadora de waterpolo Jennifer Pareja, internacional en más de 300 ocasiones hasta su retirada en 2016.

"He visto la evolución del deporte femenino y las condiciones han cambiado. Antes ellos tenían todo el espacio, un fisioterapeuta, mejores viajes, y esto ha cambiado, se está igualando en el waterpolo", confesó Parejo.

"Ahora uno de los mayores triunfos que se puede ver es que venga una niña y diga que quiere ser como tú. Yo he podido vivir del waterpolo, del deporte, pero hemos sido afortunadas", admitió.

Jennifer Pareja declaró que hay que "estudiar y formarse porque esto se acaba y la vida sigue" y admitió que con el deporte ha vivido sus mejores momentos profesionales.

"Al final esto se convierte en una realidad y la realidad superó mis mejores sueños. Cuando empiezas no te planteas donde has llegado", señaló la exjugadora de waterpolo, que tuvo "miedo real" por su retirada.

"Te da la sensación que lo único que quieres y sabes es jugar al waterpolo, pero gracias al deporte te salen muchas oportunidades. Las decisiones que tomamos, el camino, las veces que nos caemos, es lo que nos vuelve a levantar. El deporte nos enseña eso. El deporte me ha enseñado a caerme y levantarme", concluyó.