Hassen-Bey: "Voy a ser la primera mujer en silla de ruedas en el Kilimanjaro"

La atleta paralímpica Gema Hassen-Bey presentó este viernes en el congreso "National Geographic/Mentes Brillantes", organizado por el grupo de comunicación TPI, los detalles de su nuevo reto deportivo: alcanzar una cima de nieve y convertirse en la primera mujer en silla de ruedas en subir el Kilimanjaro.

Haseen-Bey, que en 2017 pasó a la historia como la primera deportista paralímpica en el mundo en subir el Teide, la montaña más alta de España, aseguró que más allá de los resultados deportivos, su objetivo principal es dejar un legado que pueda ayudar a aquellas personas bajo su misma condición.

"Yo pensé: la gente que está en mi situación y ha nacido en un entorno rural, una montaña, una aldea, en la selva ¿cómo lo hace? Se hacen proyectos para ayudar, pero nadie piensa la aventura que supone ir a la escuela en sillas de ruedas en un lugar así", comentó la bronce en esgrima paralímpico. "Por eso, ahora he cogido un reto que va a ayudar a muchas personas a conseguir sus sueños, y a dejar un legado de tecnología para facilitarnos la movilidad en la naturaleza", sostuvo.

En este sentido, Hassen-Bey indicó que si logra desarrollar el proyecto y consigue la creación de un vehículo apropiado para facilitar la movilidad de las personas en sillas de rueda, "el reto merecería la pena". Asimismo, agregó que entre sus propósitos también está el poder desarrollar un pantalón térmico adecuado. "Al no mover las piernas, sudo de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo me puede dar hipotermia".

Explicó que el reto funciona a través de una plataforma colaborativa en la todas que las personas e instituciones interesadas pueden participar. "Al principio, cuando iba a las empresas para a conseguir apoyo y decía: "Oye, que voy a subir el Kilimanjaro", quizás como me veían en silla, pequeñita y rubia, pues creían que no iba a poder (risas). Pero ya he demostrado que hice un mil en el Monte Abantos, un dos mil en la Bola del Mundo y un tres mil que ha sido el pico Teide; ahora lo que quiero es mejorar los prototipos y hacer una cima con nieve (Kilimanjaro)", señaló la madrileña.

Gema compartió con los presentes recuerdos del momento en el que aquel accidente de tráfico le "dio un giro a su vida de 180 grados". "Cuando tienes un accidente de coche en un instante te cambia todo. Ya no importa la prisa que tenías, o ese problema que te preocupaba tanto en el trabajo. Te das cuenta de lo que realmente importa. Creo que lo que importa es disfrutar cada día. Siempre estamos persiguiendo lo que no tenemos, en vez de agradecer por lo que tenemos. Hay que agradecer cada instante y cada sentido", dijo emocionada.

También conversó sobre el cáncer de mama que le fue diagnosticado durante sus días de entrenamiento para subir el Teide, y aseguró que su recuperación se vio beneficiada por la práctica del deporte. "La vida es así, piensas que lo tienes todo pero te sorprende. Me dice mi doctora: 'Gema te tengo que decir que tienes cáncer de mama' y yo lo primero que le digo es: "Me viene fatal, ¿me puedo ir al Kilimanjaro? (risas)".

"Me puse a trabajar mentalmente y dije: "Ningún pensamiento negativo, esto es otra cosa que tienes que aguantar". Ocurrió que me operaron, y pasó que a los 2 meses y medio estaba entrenando, y un año después estaba subiendo la montaña más alta de España, ¿entendéis?, se está abajo y se está arriba", expresó la deportista.

Hassen-Bey concluyó haciendo énfasis en que la idea de este nuevo proyecto es que se desarrolle la tecnología y se consiga la creación de un vehículo adaptado, pues la 'bici' con la que comenzó pesa 27 kilos, lo que dificulta enormemente las subidas.

"Lo importante de este reto no es que yo consiga la cima, lo importante es el legado y entender que todos vosotros podéis conquistar vuestra cima, la cima es un pretexto. Todos podéis conquistar vuestras cimas. Porque si yo lo hago, ya no hay excusas. A mí no me importa andar, me importa vivir", finalizó.