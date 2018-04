Guilloti, el "guerrero" del boxeo argentino que ganó una histórica medalla

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- Argentina ganó en los Juegos Olímpicos de México 1968 dos medallas, ambas de bronce: la de Mario Omar Guilloti en boxeo y la de Alberto Demiddi en remo. A 50 años de su gesta, Guilloti dijo a Efe que sintió "una emoción muy grande" pero que le tomó años darse cuenta de que había sido "un guerrero" que hizo historia.

"Sentí una emoción muy grande. Si no es la última medalla olímpica en boxeo, es la penúltima. Me quedé muy conforme. También tengo medalla de plata panamericana en Winnipeg, Canadá (1967) y en Chile tengo medalla de plata latinoamericana también (1967). Después en el 69 me hice profesional y ya pasé a otro ritmo de pelea", sostuvo Guilloti desde su casa en la provincia de Buenos Aires.

El expúgil alcanzó la gloria en México en la categoría wélter. En ese momento el boxeo era uno de los deportes más populares en el país austral y también el que más medallistas y campeones aportaba.

Antes de Guilloti, 22 boxeadores argentinos habían ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, después de él solo Pablo Chacón lo logró, al conseguir una presea de bronce en Atenas 1996.

"La verdad, me di cuenta hace muchos años de que no se podía conseguir una medalla olímpica. Me di cuenta de que yo era un guerrero y ahora veo que fui un boxeador que, si no fue grande, fue casi grande", sostuvo.

"Peleé en Europa, en todos lados. En Italia, en Francia, en Inglaterra, he peleado por muchísimos lados, como en México. Sentí que, si no soy un grande, más o menos ahí estoy, porque peleé contra los mejores boxeadores, contra boxeadores que han sido grandes", añadió con orgullo.

Guillotti atesora en su humilde casa, que cuenta con una habitación y una pequeña cocina, decenas de fotos de su época como boxeador y varias revistas en la que su imagen aparece en la tapa.

El expúgil se emocionó al revolver las fotos y rememorar su carrera, pero su colección está incompleta. Le falta, justamente, la medalla de bronce que ganó en México.

"Me agarraron en un momento bueno, se la doné al Comité Olímpico Argentino (COA). Debería pedir una réplica", dijo, con una leve sonrisa.

Guilloti no recuerda el momento exacto en que decidió ser boxeador, pero reveló que era "muy de pelear" cuando era "chiquito".

"Siempre me peleaba con mis hermanos varones. Me mataba a trompadas con ellos. Así hasta que empecé a agarrar un ritmo más o menos regular", sostuvo.

También contó que sigue viendo peleas por televisión y que le gusta "el boxeo lindo, el digno".

"Cuando puedo ver peleas me quedo hasta la una o las dos de la mañana. Me duermo mirando boxeo", dijo.

Admitió que nunca creyó que pudiese llegar a ser medallista olímpico.

"La verdad que no lo pensé nunca. Se me dio, gané tres títulos argentinos, cuatro títulos argentinos en realidad porque son tres amateurs y uno de profesional. El último de profesional fue con Tito Yanni (1980), que venia matando a todos y le gané por nocaut. Ese también fue mi orgullo: ser campeón argentino una vez", concluyó.

Sebastián Meresman