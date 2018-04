Rubén Cuéllar da la sorpresa en el Triatlón de Sevilla

El XXII Sanitas Triatlón de Sevilla, tercera prueba del Circuito Europa FM, ya tiene dueño. Contra todo pronóstico, Rubén Cuéllar se ha alzado con la victoria de la prueba reina, la distancia olímpica, por primera vez en su corta carrera. El granadino sucede, de esta forma, a Camilo Puertas.

El triatleta del Club Triatlón Ondarreta tuvo que remontar una desventaja al salir del Río Guadalquivir, después de nadar 1.500 metros. Ahí estaba a dos minutos del primero en acabar el tramo a nado, el gaditano y gran especialista en el agua Germán Rodríguez. Fue en el sector de bicicleta donde apretó Rubén, para engancharse al grupo de cabeza y hacer el mejor parcial. En la segunda transición ya había recortado un minuto al líder de la prueba, que seguía siendo Rodríguez. El último tramo, 10 kilómetros de carrera a pie, sirvieron para demostrar que Cuéllar está intratable cuando se coloca las zapatillas. Y entró en meta con un tiempo de 1h55'19'', con 9 segundos de ventaja sobre Sergio Fernández, del Montilla-Córdoba Triatlón. El podio lo completó Carlos Morales, del ADSevilla.

Para Rubén Cuéllar es su primera gran victoria en la especialidad, lo que demuestra su juventud y que es un triatleta con mucho potencial: "Cuando estaba a punto de llegar a meta no me lo creía, y eso que he entrenado bastante. Me veía fuerte, pero no tanto, porque aquí hay rivales de gran nivel. Venía a darlo todo, pero no pensaba en la victoria. Ni una vez he mirado hacia atrás, es lo último que debes hacer en una carrera. Iba a lo mío, sabía las fuerzas que tenía y las he ido dosificando. En la bici nadie ha colaborado, todos reservando fuerzas para el tramo a pie. Al final me he escapado en la última vuelta porque me encontraba fuerte. Ahora la gente me va a respetar más".

En categoría femenina, el triunfo se lo ha llevado una gran conocida del público sevillano, María Pujol. Que ya sabía lo que era conseguir la victoria en el Triatlón de Sevilla en años anteriores. La triatleta del Simón Verde-Doc 2001 dominó la prueba de principio a fin: salió líder del agua, puso la directa sobre la bici junto a Irene Alcaide, y en la carrera a pie se destacó en solitario. Levantó los brazos con un tiempo de 2h09'16'', dos minutos y medio por delante de Rocío Molas, del Isbilya-Sloppy Joe's, finalmente segunda; y de Alcaide, del CD Utrera Acuática.

María Pujol llevaba 4 años sin competir en el Triatlón de Sevilla, puesto que la prueba le coincidía con otras que había marcado en su calendario: "Tenía ganas de volver a ganar esta prueba. Cada día cuesta más entrenar, sacar tiempo y estos triunfos me dan motivación. Sobre la bicicleta he tenido problemas, porque el sillín se me ha bajado completamente. Pero he intentado no pensar en ello y concentrarme en la potencia que tenía que desarrollar. He tenido que ponerme de pie más de lo adecuado, pero no he perdido tiempo. La carrera a pie ha sido tranquila, por la renta que ya tenía. He disfrutado mucho, porque ha venido mucha gente a animarme y no todos los días puedes verles".

La próxima cita del triatlón en la ciudad será el próximo 16 de septiembre con la celebración del Triatlón Puerto de Sevilla.