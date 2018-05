El Egea, en el 'Top 20' en Chiclana

El pasado fin de semana se celebró en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera el Campeonato de España de florete para menores de 14 y 17 años. Un evento con nutrida presencia del Club José Manuel Egea de esgrima. En la categoría de menores de 14 años, la representación corrió a cargo de Manuel Gutiérrez, Pedro Gallego, Agustín Bueno, Amalia Delgado, Lucía Reina y Marta Delgado.

Amalia, Gallego y Bueno lograron pasar el corte. Los dos primeros fueron los que más lejos llegaron, al caer ya en el cuadro de 16.

En sub 17

En menores de 17 años, los miembros del Egea en liza eran Manuel Jiménez, Enrique Vega, María del Rosario Casado e Irene Carrizosa. Tras las poules, sólo pasaba el corte eliminatorio Casado, que era eliminada en el cuadro de 32 por la madrileña Elena Docavo. De esta forma, en sub 14 masculino, Pedro Gallego terminaba decimosexto; Agustín Bueno, trigésimo; y Manuel Gutiérrez, trigésimo quinto. En sub 14 femenino, Amalia Delgado concluía decimoquinta; Marta Delgado, vigésima cuarta; y Lucía Reina una posición por debajo. En la categoría de menores de 17 años masculina, Enrique Vega era cuadragésimo noveno y Manuel Jiménez, quincuagésimo quinto.

Y, finalmente, en sub 17 femenino, María del Rosario Casado acababa vigésima cuarta y su compañera Irene Carrizosa, trigésima primera.