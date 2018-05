Mantovani: "Si me quedo, que no sea por lo que fui sino por lo que puedo dar"

Mantovani: "Si me quedo, que no sea por lo que fui sino por lo que puedo dar"

Leganés (Madrid), 4 may (EFE).- Martín Mantovani (Mar del Plata, 1984) es el único jugador que ha vivido de continuo el crecimiento del Leganés, desde su etapa en Segunda B hasta el éxito de sellar de nuevo la permanencia en LaLiga Santander.

Logrado ese objetivo, ahora se encuentra a la expectativa de conocer si cuentan o no con él para la próxima campaña. El argentino dijo a EFE que, si se queda, desea que sea por lo que aún puede aportar, no por lo que fue en el pasado.

Pregunta: ¿Qué siente al saber que el Leganés seguirá siendo equipo de Primera el año que viene?

R: Es una felicidad terrible porque eso quiere decir que el proyecto está bien, que se ha llegado al objetivo principal que es mantener la categoría y, encima, con solvencia. Ha sido un año bastante bonito para todo Leganés.

P: Desde que usted llegó se han mejorado las instalaciones, han venido futbolistas internacionales... ¿Cómo valora la evolución del club?

R: El club ha evolucionado en todos los aspectos, en el campo y en las instalaciones deportivas. Cuando vine aquí nos cambiábamos en Butarque, el campo no era ni verde, sino marrón tirando a amarillo. Hoy en día es un campo para once mil personas, con un césped verde y radiante. Hay una ciudad deportiva y un equipo en crecimiento con gente de experiencia y que juega en selecciones. Eso es muy bueno, porque si la gente se acerca a este club y tiene buena imagen es porque las cosas se están haciendo bien.

P: ¿Teme que por salvarse con tanta antelación y después de haber jugado semifinales en la Copa del Rey el público lo valore menos y exija más en el futuro?

R: Yo creo que no. La gente de Leganés tiene en la cabeza que es muy complicado mantener la categoría. Por eso el principal mensaje tiene que partir de los jugadores y de puertas adentro en el club. Hay que hacer entender que la permanencia es complicada, que mantenerse en Primera es muy difícil y que conseguirlo como lo conseguimos es un logro muy bueno, que cuesta mucho.

Somos nosotros los que tenemos que hacer entender eso a la gente por si el aficionado entiende otra cosa. Que el Leganés está hoy en día mejor, sí. Pero no podemos compararnos con otros clubes e intentar hacer otro tipo de mentalidad diferente que no sea la salvación

P: Ese futuro podría ser con Asier Garitano en el banquillo. Usted lleva muchos años con él. ¿Cree que se va a quedar?

R: Yo creo que sí. A medida que va pasando el tiempo le veo más metido con el proyecto del año que viene y creo que puede ser que él se quede.

P: ¿Tiene la certeza? ¿Lo ha hablado con él?

R: No. Él no habla, no deja ningún parámetro cerrado. De esas cosas hablamos poco con el entrenador. La decisión que tome va a ser muy meditada pero me imagino, por lo menos yo, que está más cerca del Leganés que de otro equipo.

P: Hábleme de su situación actual. ¿Le han llamado ya para renovar?

R: No, a día de hoy no he tenido ninguna charla con el club. A ver si ahora que se ha logrado la permanencia se empiezan a acercar posturas. Pero a día de hoy el silencio es el que domina mi situación.

P: ¿Y no echa de menos alguna aclaración al respecto? Usted es uno de los jugadores con más peso en el vestuario, de los veteranos.

R: No echo de menos ni una explicación ni una aclaración. Lo que sí puede ser es que el Leganés es un club que tiene que aprender en el sentido de mantener relaciones más cercanas con los jugadores. Eso es algo que todavía le falta al Leganés en muchos sentidos.

A día de hoy todavía tenemos la situación de Garitano abierta, jugadores como El Zhar o Guerrero no saben su futuro... Ese tipo de cosas el club todavía las tiene que cambiar. Yo me siento también partícipe de ese grupo de jugadores que tienen su futuro incierto. Ojalá, por lo menos en mi caso, que las cosas lleguen pronto. A bien o a mal pero que lleguen pronto porque sigues esperando y no tienes idea de lo que va a pasar con tu futuro.

P: Su compatriota Alexander Szymanowski dijo que usted debería continuar por su rendimiento y no por ser una 'estatua'. ¿Le hacen sentir a veces de esa manera?

R: No, todo lo contrario. La gente me da mucho cariño y eso es buenísimo. Pero es verdad que si el día de mañana yo me tengo que quedar en el club no quiero que sea por la persona que fui sino por lo que le puedo dar. No me gustaría que me dijeran que me quedo porque fui tal cosa. No, estaría muy equivocado aquel que me dijese eso. En ese sentido yo no me quedaría aquí, intentaría buscar un lugar donde me sienta cómodo y partícipe. Es lo que quiero.

P: Si le ofrecieran seguir en el club pero ayudando en otra faceta con traje y corbata... ¿Es el momento?

R: Todavía no, por supuesto que no. Colgar las botas no existe en mi cabeza ahora mismo.

P: Usted tiene la vida estable aquí. ¿Se plantearía moverlo todo por seguir jugando al fútbol?

R: Sí, por supuesto. Yo vine de Argentina con una mano detrás y otra delante, me la jugué. Hoy en día no sería jugármela. Sé que tengo mi familia aquí pero esto es fútbol y yo tengo que ir donde las cosas estén mejor, a un proyecto donde me sienta integrado y partícipe. Hoy en día colgar las botas no se me pasa por la cabeza, ni mucho menos. Me siento bien, mi cuerpo me está respetando. Soy un luchador y eso no me lo va a cambiar nadie.

P: El día que salga del Leganés, cuando sea, ¿querría una despedida por todo lo alto, en el campo, o marcharse con discreción y sin hacer ruido?

R: Si me voy de aquí poco ruido no creo que exista porque la gente me quiere mucho, es algo increíble y muy bonito (sonrisa). Ojalá que sea dentro del campo, con una despedida al nivel del Leganés. Y ver a toda la gente del Leganés en el campo, eso sería lo más lindo y lo más bonito. Sería un recuerdo para mi increíble.

P: Si eso tiene que ser este año, se acaba el tiempo. Solo quedan dos partidos en Butarque.

R: Por eso la decisión ojalá que llegue pronto. Yo lo que quiero es que las cosas se decidan por el sí o por el no. Yo no sé si mi futuro va a estar ligado el año que viene al Leganés, ojalá que sí. Pero si no es así hay más fútbol y el último partido intentaré disfrutarlo con toda la gente.

P: ¿Cómo fuera la salida del Leganés podría condicionar su retorno algún día al Leganés?

R: Si tengo que salir de aquí yo creo que no sería un adiós sino un hasta luego. Si el año que viene no sigo en el club seguramente más adelante seguiría ligado al Leganés, no tendría ninguna duda porque además la relación con toda la gente del club es maravillosa. Esto al fin y al cabo es fútbol y si hay que tomar una decisión, en este caso de que no siga, lo entendería totalmente. Sería algo basado en el fútbol, algo normal. Ojalá que la decisión llegue pronto pero el día de mañana me gustaría seguir ligado al club.

P: Pero... ¿si ese adiós no fuese 'elegante' le haría replantearse esa idea de retornar?

R: No, no tendría por qué. Las cosas son de una forma u otra y hay que tomárselo como lo que sale en el momento. Soy una persona que siempre mira las cosas positivas y que sea cual sea la decisión, pase lo que pase, intento ver el lado bueno de las cosas. No me importaría.

Por Carlos Mateos Gil