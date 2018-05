Triay y Sáinz sufren pero se medirán a las gemelas en la final

Zaragoza, 5 may (EFE).- El Estrella Damm Zaragoza Open 2018 ya tiene finalistas femeninas y esta vez no ha habido sorpresas, ya que las número uno -las gemelas Sánchez Alayeto, Mapi y Majo- se medirán a las número 2 -Gemma Triay y Lucía Sáinz-, que no obstante han tenido que sudar durante casi tres horas para doblegar a Marrero y Salazar.

Buena parte del tiempo del partido se concentró en el primer set, que no pudo ser más igualado hasta que finalmente las ya finalistas se impusieran por 7-5 en más de una hora.

A partir de ahí, la eliminatoria se volvió loca y, pese a que las favoritas intentaban subir el ritmo para solventar su pase a la final lo más rápido posible, la situación cambió drásticamente.

Y es que lo que parecía que sería un paseo militar, con 4-1 a favor para Triay y Sáinz, acabó siendo justo lo contrario debido a la espectacular remontada de sus rivales, que hicieron cinco puntos consecutivos para darle la vuelta al set.

En el último periodo se repitió la situación y el marcador se mantuvo igualado durante buena parte del mismo, con una pareja u otra colocándose por delante según el momento, hasta que las segundas de la clasificación pegaron un puñetazo en la mesa final para anotarse el 6-4 definitivo.

De todos modos, por lo visto en 2 horas y 40 minutos de partido loco y con alternativas, el pase a la final se lo podría haber llevado cualquiera.