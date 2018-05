Emilio Martín: "No sé lo que me pasa, entreno bien y compito mal"

Huelva, 7 may (EFE).- El bicampeón mundial Emilio Martín manifestó este lunes a EFE tras ser undécimo en la tercera prueba del Grand Prix de Francia, disputada en Vairé, que vive una situación nueva desde que se dedica al duatlón y es que entrena bien y compite mal, que no sabe lo que le pasa y que no rinde como debe.

A la hora de buscar una explicación a su situación, Martín comentó que puede influir "la falta de descanso, entrenar demasiado los días previos, la cabeza: no lo sé", reconoció.

"No voy a machacarme, seguiremos como hasta ahora y las cosas, seguro, saldrán", señaló el onubense, que afrontó una prueba con "un formato diferente y agónico", con cuatro transiciones con distancias cortas de carrera y bicicleta alternativamente.

En la clasificación por equipos, obtuvo de nuevo la segunda plaza por detrás del Metz Triahtlon, que en su opinión "hoy por hoy tiene a los dos mejores duatletas, Yohan Le Berre y Benjamin Choquert".

La próxima prueba en Francia no será hasta septiembre, por lo que señaló que tiene "tiempo de sobra para intentar cambiar esta dinámica negativa".