Robles: "España no supo estar al mejor nivel en momentos claves"

Huelva, 8 may (EFE).- El palista internacional Álvaro Robles afirmó este martes a EFE que España no pudo cumplir con el objetivo de ascender a la Primera División en el Campeonato del Mundo porque no supo "estar al mejor nivel en los momentos claves", por lo que cayó en Halmstad (Suecia) en octavos de esta fase ante Nigeria.

El onubense recordó también que en el partido de la fase de grupos ante Irán, perdido por 3-0, su compañero Jesús Cantero tuvo "unas molestias en la rodilla que le impedían moverse al cien por cien".

El equipo nacional también cayó con Estados Unidos al inicio (2-3), pero después ganó a Luxemburgo (3-0), Puerto Rico (3-0) y Kazajistán (3-2), resultado que calificó de "normalito" porque "el objetivo era subir de categoría" y no se cumplió, aunque recordó que "sólo suben dos".

"Sólo nos queda seguir intentando estar en Primera para el Europeo y hacerlo un poco mejor la siguiente oportunidad", expresó el palista internacional, que ahora prepara una gira por Asia en el circuito internacional.

Jugará en China, Japón, India y Corea del Sur antes de acudir a Australia con el objetivo de sumar puntos para ganar puestos en el ránking mundial, donde sigue siendo el mejor español pese haber caído a la posición número 56 tras llegar a estar en la 37 el año pasado.