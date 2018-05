Rahm, en la lucha por el número uno en el ´quinto grande´

Redacción Deportes, 9 may (EFE).- El Campeonato The Players, torneo del PGA Tour considerado como el 'quinto grande', se disputa entre el jueves y el domingo con el aliciente añadido de que cinco jugadores, entre ellos el español Jon Rahm, tienen la opción de salir de él como el número uno de la clasificación mundial de golfistas profesionales.

El estadounidense Dustin Johnson, el actual número uno, su compatriota Justin Thomas, el español Jon Rahm, el también norteamericano Jordan Spieth y el inglés Justin Rose lucharán en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra (Florida, EEUU) por el trono mundial.

A modo de resumen, para mantenerse en la cima, en la que lleva 64 semanas, Dustin Johnson necesita, al menos, terminar en el undécimo puesto, incluso empatado con otro jugador, mientras que el primero de sus perseguidores, Justin Thomas, podría lograrlo incluso sin pasar el corte del viernes.

Entre otras posibilidades abreviadas, Jon Rahm y Jordan Spieth precisan al menos ser segundos en solitario o ganadores. El quinto del ránking, Justin Rose, precisa ganar y aguardar otros resultados.

En la rueda de prensa previa al torneo, Rahm fue cuestionado por esta posibilidad, a lo que contestó: "¿Yo? No tenía ni idea. Prefiero que no me lo digáis; es mejor que no lo sepa hasta que pase. Imagino que para ello tengo que ganar. Lo primero que hay que hacer es ganar, y luego ya veremos. Es una semana muy difícil en un torneo extremadamente duro como para pensar en la posibilidad de ser el número uno del mundo".

En el TPC Sawgrass también estará Sergio García, el único español que figura en el historia de vencedores del 'quinto major'. Lo logró en 2008 tras superar en un desempate al estadounidense Paul Goydos, con el que acabó igualado a 283 golpes (5 bajo par).

El castellonense, el único jugador que ha disputado todas las ediciones del presente siglo, es el actual número 13 del mundo y tiene la opción de colocarse séptimo en función de su resultado en Ponte Vedra.

Además de su triunfo en 2008, García fue segundo en 2007 y 2015 y tercero en 2014, y en 18 participaciones sólo falló el corte dos veces, en 2000 y 2003.

El tercer español presente en The Players es el canario Rafa Cabrera Bello, que tiene el honor de ser el único jugador de la historia en lograr un albatros en el par 5 del hoyo 16 recorrido Stadium del TPC Sawgrass, al embocar con su segundo golpe en la última ronda de 2017.

El escenario es el recorrido Stadium del TPC Sawgrass, un par 72 de 6.597 metros que tiene como principal atractivo el icónico hoyo 17, un par 3 con el 'green' rodeado casi totalmente por agua y bautizado como 'Island Green'. Defiende el título el surcoreano Kim Si Woo.