Castillejo sabe que ganar Premio Princesa es difícil pero esgrime sus títulos

Madrid, 10 may (EFE).- Javier Castillejo, ex campeón mundial de los pesos superwelter y medio y candidato al Premio Princesa de Asturias de los Deportes que se fallará el próximo miércoles, 'supone' que ganarlo "será difícil", pero recordó que "España ha sido un país importante en el boxeo" y no conoce "a nadie más que haya sido ocho veces campeón del mundo y en dos categorías".

"Supongo que será difícil. Mi trayectoria y lo que hice, ahí están. Lo lógico es que esta candidatura hubiera llegado cuando estaba compitiendo, pero el Premio lo ha conseguido gente que ya se había retirado, como reconocimiento a una trayectoria", dijo Castillejo a Efe.

La candidatura del conocido durante su carrera como 'El lince de Parla' fue propuesta por la Asociación Española de Boxeo (AEBOX) y cuenta con el apoyo de la Federación Española, la Unión Europea (EBU), el Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), los dos organismos con los que Castillejo fue campeón del mundo.

"Yo no conozco a ningún otro boxeador español que haya sido campeón ocho veces en dos categorías y en dos versiones, CMB (superwelter) y AMB (medio). Más seis campeonatos de Europa y tres de España. Te puede gustar más como boxea otro, pero por títulos, es lo que hay. Que el jurado mire las estadísticas", dijo Castillejo, que donó uno de sus guantes al Museo EFE.

El boxeo, defendió el madrileño, "es el segundo deporte olímpico más antiguo, por detrás del atletismo, y España ha sido un país importante. Antes estaban el fútbol, el boxeo y los toros. No había más. Tenemos", dijo, "una gran afición y es un deporte que tiene un valor educativo importante, defiende la disciplina, el trabajo, el respeto... cosas que se han perdido".

Castillejo dirige una escuela de boxeo en Parla en la que intenta inculcar esos valores "a gente de todas las edades, a niños y niñas, algunos con problemas de coordinación o hiperactivos, algunos con la autoestima por los suelos".

"El boxeo les ayuda a crecer física y psicológicamente lo mejor posible. Es un deporte muy completo, y además engancha", añadió.

También trabaja "con gente con ilusión, con ganas de ser disciplinado y de llegar a lo máximo, pero es una profesión que es larga, hay edades, hay que pasar barreras".

Según el excampeón, el boxeo es el deporte "con la preparación más completa".

"Yo he practicado varios, fútbol, kárate, natación, y para estar en forma el mejor es el boxeo", aseguró.

Aunque una vez dijo que había nacido "en el país equivocado" para ser boxeador, cree que "el concepto está cambiando poco a poco". Aunque, recién llegado de Los Ángeles, donde asistió al combate entre el kazajo Gennady Golovkin, campeón mundial del peso medio, y el estadounidense de origen armenio Vanes Martyrosian, es consciente de que "allí el boxeo es otro mundo, la gente va como quien va al teatro".

En el panorama nacional, considera a Kerman Lejarraga, flamante campeón europeo welter, y a Jon Fernández 'Jonfer' como "los boxeadores de proyección más interesante". Fuera de España, dijo que "la Champions League es Golovkin", que no ha podido defender su título ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por dopaje de este (clembuterol), en un caso que a Castillejo le parece incomprensible.

"Estoy en contra de todo el que engaña y hace trampa. Yo hice un campeonato del mundo en Alemania con un argentino (Mariano Natalio Carrera) que dio positivo y me cabreé mucho, me sentó fatal. Si pierdes, que sea porque el otro es mejor que tú", dijo.

"En el boxeo hay muy poco dopaje comparado con otros deportes. Lo que a mí me extraña", indicó, "es que una estrella como 'Canelo' haya dado positivo. No me cabe en la cabeza. Si es así, es una torpeza por su parte. Se habla de que la carne en México está contaminada. No lo sé, no puedo dar detalles. Él está sancionado y ahora veo complicado que cuando vuelva pelee con Golovkin. Pero sería interesante, la afición la quiere".

El púgil, cuya vida fue narrada en el libro 'Javier Castillejo: asalto al cielo' escrito por Jorge Sanz Casillas, se proclamó por primera vez campeón mundial en 1999 al ganar al estadounidense Keith Mullings en un combate por el título superwelter CMB.

"En la Cubierta de Leganés ante 15.000 personas. Hacía 21 años que España no tenía un campeón mundial y tuve la suerte de serlo yo", recordó.

Tras varias defensas, esa corona mundial la perdió en 2001 ante Óscar de la Hoya en Las Vegas.

"De la Hoya era lo más, una estrella. En cuanto empezó el combate me di cuenta de que estaba peleando con un boxeador muy superior a mí. Él nació así, con esas condiciones especiales. Pero estuve ahí, defendiendo en Estados Unidos mi título", destacó Castillejo.

En 2006 sumó su segunda corona, esta vez en el peso medio versión AMB, en Hamburgo ante el alemán Felix Sturm cuando este tenía 26 años y el español 38. En 2007 el mismo rival le arrebató la victoria.

Retirado desde 2009, ahora, a los 50 años, lo único que Javier Castillejo tiene claro es que su futuro "seguirá siempre ligado al boxeo". EFE

