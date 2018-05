Sarmiento: "Los españoles hemos aportado juego más táctico a la Liga francesa"

Madrid, 18 may (EFE).- En la actuación del central internacional español Dani Sarmiento se sustentan gran parte de las opciones de triunfo del Saint Raphael en la fase final de la Copa EHF, que arrancará mañana en Magdeburgo y en la que el conjunto francés, al igual que ya ocurrió el pasado año, compartirá cartel con tres equipos alemanes.

Una muestra más del crecimiento exponencial vivido por los clubes franceses en los últimos años y que tiene como máximo exponente la presencia de tres conjuntos galos -París Saint Germain, Nantes y Montpellier- en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones.

A este éxito, como señaló Sarmiento en una entrevista concedida a la Agencia EFE, ha contribuido la llegada de jugadores españoles al campeonato francés, que han dotado a los equipos galos "de ese juego táctico y más organizado que identifica" al balonmano español.

Pregunta.- Un año después vuelven a la fase final de la Copa EHF y de nuevo ante tres equipos alemanes -Magdeburgo, Frisch Auf Göppingen y Füchse Berlín- ¿Se ven capaces en esta ocasión de romper ese muro germano?

Respuesta.- Jugar en Alemania siempre es complicado y si además te toca enfrentarte en las semifinales con el anfitrión, el Magdeburgo -en el que juegan los españoles Carlos Molina y Juan Muñoz-, más complicado todavía, pero creo que tenemos nuestras opciones. Estamos haciendo un buen año, el equipo está con confianza y vamos a pelear hasta el final.

P.- ¿En qué ha mejorado el equipo con relación al año pasado?

R.- Creo que el año pasado nos sorprendió un poco todo y esa experiencia creo que nos va a servir para afrontar las semifinales de otra manera, para tener claro que hay que ir a tope desde el principio, no podemos esperar a ver qué pasa.

P.- Y usted, ¿en qué ha mejorado más su juego en estos dos años en Francia?

R.- En el juego en sí no creo que haya mejorado, lo que sí tengo es más confianza. Una confianza que en el Barcelona igual no tenía, pero aquí sí y un jugador con confianza es capaz de hacer más cosas y de hacerlas mejor, eso es lo que ha cambiado un poco.

P.- Pero físicamente sí que habrá tenido que dar un salto

R.- Es verdad que el factor físico es muy importante, aquí hay muchísimo más contacto, el ritmo de los partidos es muy alto y para ello físicamente tienes que trabajar mejor. En ese sentido, estoy muy contento, porque creo que me he adaptado muy bien, algo que no le ocurre a todo el mundo, hay muchos jugadores que llegan a Francia que no son capaces de adaptarse y después de un año se van.

P.- El Saint Raphael luchando por el título de la Copa EHF y tres equipos franceses en la fase final de la Liga de Campeones- ¿Cuál es la clave del crecimiento de los clubes franceses?

R.- La Liga ha sentado unas bases y todos los equipos las cumplen a rajatabla. En ese sentido, han trabajado muy bien, han sabido hacer las cosas poco a poco desde abajo y eso les ha permitido crecer muchísimo, sólo hay que ver lo fuerte que es el campeonato y el reflejo de todo ese trabajo es la presencia de esos tres equipos en la Final Four que yo creo más que merecida.

P.- ¿En qué ha contribuido la llegada de jugadores españoles a ese éxito?

R.- Creo que los jugadores españoles hemos aportado un poquito de ese juego táctico y más organizado que nos identifica y eso en un campeonato tan físico se nota. Y no sólo en los equipos de la parte de arriba de la clasificación como el Nantes, sino también en otros equipos de mitad de la tabla en los que también hay jugadores españoles y se nota ese estilo propio que tenemos

P.- ¿Tanta diferencia?

R.- Físicamente hay mucha diferencia, se juega mucho más al contacto, cualquier equipo tiene jugadores muy físicos, muy fuertes, y, sobre todo, la igualdad aquí prácticamente puedes ganar en cualquier pista, pero también puedes perder contra cualquiera, en este sentido, el campeonato francés está por arriba.

P.- Ve factible que esa distancia se acorte en un corto medio plazo

R.- Es verdad que después del Europeo, como se ha visto en la Copa del Rey, en España hay ganas de balonmano. Ahora lo que hace falta es que los directivos, que las federaciones se pongan las pilas y trabajen en la misma dirección para volver a hacer de nuestro balonmano lo que era

Si echas la vista atrás, hace unos años todos los jugadores franceses se iban fuera y los clubes no tenían mucho dinero, pero han sabido hacer las cosas y ese debe ser nuestro modelo a seguir. Trabajar todos a una y recoger después los frutos de todo ese trabajo como esta haciendo ahora Francia.

Javier Villanueva