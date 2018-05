Los Bravos despiden al dominicano Bautista y se deciden por el panameño Camargo

Atlanta (EE.UU.), 20 may (EFE).- Los Bravos de Atlanta confirmaron hoy la baja del veterano pelotero dominicano, el tercera base José Bautista, un mes después de haberlo contratado para reforzar su alineación, y se han decidido por el joven panameño John Camargo.

Bautista, de 37 años, apenas tuvo .143 (5 de 35) de promedio de bateo con dos cuadrangulares en 12 partidos que disputó con el primer equipo de los Bravos en la competición de la Liga Nacional.con los Bravos.

El gerente general de los Bravos, Alex Anthopoulos, informó hoy que el equipo acordó que el joven panameño de 24 años, Johan Camargo, segundo año en las mayores, merecía la oportunidad de jugar todos los días en la tercera base, lo que significa que Bautista no tendría demasiadas oportunidades de jugar.

"Como lo vimos, sabiendo que no iban a haber turnos al bate para José, eso no es justo para él", destacó Anthopoulos antes del partido de los Bravos contra los Marlins de Miami. "Hablamos con ñBautistaí anoche, y acabamos de hablarlo con él ... Acordamos que si no hubiera turnos al bate ni tiempo de juego aquí, eso no es lo correcto para él".

Bautista, seis veces seleccionado al All-Star, intentaba cambiar a la tercera base después de jugar casi exclusivamente en los jardines desde 2011, después que el pasado 18 de abril firmó un contrato de ligas menores con los Bravos y el 4 de mayo fue subido al primer equipo.

Camargo, bateador emergente bateando .226 con dos jonrones y 13 impulsadas esta temporada.

Anthopoulos destacó que los Bravos creen que Camargo, bateador emergente, se ha desempeñado mejor de lo que indican sus estadísticas, citando "velocidades de salida" y "mala suerte".

"Cuanto más miramos algunas cosas, había algunos indicadores realmente buenos de que podría ser capaz de desempeñarse mucho mejor que eso", valoró Anthopoulos, quien también elogió la defensa de Camargo y su trabajo como reemplazo en el campocorto de Dansby Swanson, quien fue activado el sábado desde la lista de lesionados.

Camargo, de 24 años, estaba en la alineación en la tercera base para el juego del domingo contra los Marlins, mientras que el diestro Lucas Sims fue retirado de Triple-A Gwinnett para ocupar el lugar abierto en el plantilla de los Bravos.

Bautista no firmó como agente libre durante todo el descanso invernal después de tener .203 de promedio de bateo con 23 cuadrangulares en 157 partidos disputados con los Azulejos de Toronto la temporada pasada.

Desde que llegó a los Bravos, Bautista tenía un porcentaje de fildeo de .933 y cometió un error en ocho juegos. También apareció como un bateador designado en dos partidos con el equipo de Atlanta.

Bautista, quien pasó 10 temporadas con los Azulejos, encabezó las Grandes Ligas en cuadrangulares en 2010 y 2011 y tiene 333 en 15 temporadas en Grandes Ligas.