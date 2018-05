El nigeriano Usman vence al brasileño Maia en combate estelar de UFC en Chile

Santiago de Chile, 19 may (EFE).- El luchador nigeriano Kamaru Usman se impuso al brasileño Demian Maia por decisión unánime de los jueces tras la disputa de los cinco asaltos del combate estelar del debut este sábado de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Chile.

Usman, número 7 del ránking del peso welter de las artes marciales de la Ultimate Fighting Championship (UFC) sumó puntos conectando golpes continuos pero no pudo imponerse por KO ante Maia, número 5 en la misma categoría.

"Maia es una leyenda del deporte, fue un honor competir con él. Lo dominé y me gustaría enfrentar a más rivales del top ten. Creo que me fracturé la mano desde el segundo asalto, pero ese no es un pretexto", dijo Usman tras la pelea.

Otros cinco combates completaron el evento principal de la velada, que tuvo lugar en el Movistar Arena de Santiago de Chile con un total de 11 peleas contando los preliminares.

En el combate estelar en la categoría femenina, la estadounidense Tatiana Suárez (12ª en el ránking UFC del peso paja) del venció a la mexicana Alexa Grasso (9ª) con una llave "mata león" en el primer asalto.

En categoría de semipesados masculina, el estadounidense Dominick Reyes venció a su compatriota Jared Cannonier por KO técnico en el primer asalto tras un upper poderoso, una consecución de golpes y otro upper definitivo.

En el peso gallo masculino, el argentino Guido Cannetti venció por decisión unánime al luchador chileno Diego Rivas en una pelea de peso gallo.

La estadounidense Andrea Lee superó a la venezolana Verónica Macedo por decisión unánime de los jueces en un combate del peso mosca.

Y en un combate en peso welter masculino, el estadounidense-brasileño Vicente Luque se impuso al canadiense Chad Laprise por KO en el primer asalto gracias a un fuerte golpe de izquierda en el mentón de su rival.