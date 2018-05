Pastor: "Yo no me conformo, por eso hay que seguir trabajando"

Metódico, exigente y, sobre todo, un infatigable trabajador. Ni la histórica conquista con el Pick Szeged de la Liga húngara, rompiendo una racha de diez títulos consecutivos del todopoderoso Veszprem, ha variado la rutina de Juan Carlos Pastor, que ya trabaja en la consecución de nuevos retos.

"Es un paso más, pero yo no me conformo y por eso hay que seguir trabajando, preparando al equipo para ver si el año que viene podemos dar un paso más en Europa", señaló Pastor en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Pastor, el técnico que llevó a España a su primer título mundial en 2005, tratará de superar el desafío sin renunciar a su idea del juego, un sistema en el que la inteligencia prima sobre cualquier otro factor, un estilo propio y reconocible, que refleja como pocos, la esencias de la escuela española.

Pregunta.- ¿Siente que han hecho historia?

Respuesta.- A eso vinimos aquí, a tratar de romper esa hegemonía, aunque sabíamos que era muy difícil, porque el Veszprem cuenta con un presupuesto dos veces mayor que el nuestro, pero siendo un equipo hemos conseguido hacerles frente. Quizá nos hubiéramos merecido un título antes, porque en la Copa hemos estado cerca varias veces, pero al final ha sido la Liga, que creo que es más difícil, y esto nos da confianza para seguir peleando.

P.- En sus cinco años en Hungría siempre habían estado cerca, pero nunca habían logrado arrebatar un título al Veszprem. ¿En algún momento pensó que era imposible ganarles?

R.- No, este año, por ejemplo, en la Liga regular nos ganaron en casa de nueve, pero yo me fui convencido de que eran accesibles, que podíamos hacerles daño en ataque y en defensa, que teníamos nuestras opciones si no cometíamos errores y al final lo hemos logrado y merecidamente, porque hemos sido mejores que ellos en la final, hemos sido más completos.

P.- ¿Esta victoria puede significar un punto de inflexión en el balonmano húngaro

R.- Ellos se van a reforzar, pero nosotros también y vamos a ver quién crea mejor equipo, porque esa es la clave. Ellos uno a uno pueden ser, en principio, mejores, pero como equipo quizá podamos hacerles daño. El objetivo es ser un gran equipo dentro y fuera de la pista y nosotros desde enero creo que hemos sido un gran equipo.

P.- ¿Qué significa este título para usted?

R.- Es un paso más, un sueño logrado, porque nunca había ganado una Liga, pero a mí siempre me gusta soñar, creer que podemos ganar a cualquiera. Yo no me conformo y por eso hay que seguir trabajando, preparando al equipo para ver si el año que viene podemos dar un paso más en Europa. Sé que es difícil, porque el Szeged no tiene uno de los mayores presupuestos, pero vamos a ver si podemos entrar algún año en la Final Four, porque pensamos que con trabajo podemos estar, como ha hecho este año el Nantes.

P.- ¿En qué ha cambiado Juan Carlos Pastor como entrenador en estos años en Hungría?

R.- Claro que he cambiado, porque a medida que va progresando el balonmano hay que reciclarse, pero lo que no he cambiado es el sistema, la idea de juego. Como digo siempre, si tengo que volver a explicárselo de nuevo a los jugadores desde cero, lo hago, pero yo el sistema no lo voy a cambiar. Está claro que todo evoluciona, pero los conceptos básicos no cambian.

P.- El oro de la selección española en el Europeo, su triunfo en Hungría, los éxitos del Vardar de Raúl González. ¿Hay un cambio de paradigma en el balonmano mundial?

R.- Está claro que el sistema español funciona, que tenemos un juego muy rico y ahí están todas esa victorias, que hacen que los entrenadores españoles estén muy cotizados, pero no es fácil adaptarlo a otros sitios, a nosotros nos parece fácil porque nuestros jugadores lo han mamado desde abajo, pero para los jugadores extranjeros no es tan fácil.

Yo siempre digo que correr y hacer pesas es muy fácil, lo difícil es pensar y con este estilo de juego tú lo que haces es obligar al jugador a decidir, le das mucha responsabilidad, porque el sistema te crea situaciones de superioridad, pero es el jugador el que tiene que decidir, es su responsabilidad.

P.- Una idea de juego que comprenden perfectamente dos de los refuerzos para la próxima temporada, los internacionales españoles Joan Cañellas y Jorge Maqueda.

R.- Creo que los fichajes que hemos hecho van a estabilizar más al equipo. Me hubiera gustado que Thiagus -Petrus- se quedara, pero si te llama el Barcelona lo entiendo., Pero creo que los nuevos jugadores nos van a dar un mayor equilibrio en todas las facetas del juego y eso es fundamental.