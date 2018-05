Comerma celebra el título de Liga en Bélgica como su "mejor recompensa"

Madrid, 24 may (EFE).- Gloria Comerma, jugadora española que acaba de proclamarse campeona de la liga belga con el Waterloo Ducks, dijo a EFE que este título es "la mejor recompensa a todos los años de dedicación" al hockey, un deporte para el que "en España hay mucho talento, aunque en Bélgica se trabaja distinto".

La catalana (Terrassa, 1987), que venció en la final al Royal Antwerp, compagina desde septiembre pasado su puesto de jugadora con un trabajo de márketing en una empresa de distribución de cosméticos y entrena a las alevines de su club y deseó "lo mejor" para el Mundial de este año a la selección, con la que compitió durante una década hasta los Juegos de Río 2016.

- Pregunta (P): ¿Qué supone haber ganado el primer título con este club?

- Respuesta (R): Estoy muy contenta. Hace dos meses y medio tuvimos una mala racha. No sacábamos los puntos previstos, se nos lesionó la portera, que es la titular de Bélgica, pero tiramos adelante. Cuando llegamos a la final tenía muy claro que estábamos preparadas y que íbamos a ganar. Me lo pasé muy bien. Nunca había llegado a una final con esa seguridad, sin miedo a perder. Es la mejor recompensa a todos los años que llevaba sin ganar casi nada.

- P: ¿Qué ha cambiado en su club para conseguir la liga?

- R: Después de dos años en el Leuven llegué aquí y llevo tres, pero más que cambiar lo que ha pasado es que el equipo llevaba las últimas temporadas jugando semifinales y finales. Las jugadoras somos casi todas las mismas, pero con más experiencia en todo y con una entrenadora que vive para esto. Ha trabajo muy bien, también mentalmente el último mes y medio, y hemos conseguido mucha confianza.

- P: ¿Hay mucha diferencia entre la liga belga y la española?

- R: La liga belga puede estar un pasito por encima de la española. Aquí tienes 3, 4 o 5 equipos favoritos y los que van a bajar, pero un día el último puede ganar al primero. En España está un poco más claro. Aquí a veces se olvidan de defender y el formato es mucho mejor, todos contra todos y los cuatro primeros a semifinales y luego la final. No estoy de acuerdo con como se hace en España de premiar a los ocho primeros y que te lo juegues todo en un día.

- P: En los últimos años, el hockey en Bélgica parece haber crecido más que en otros sitios...

- R: En Bélgica hay mucha más gente que juega al hockey de la que hay en España, pero la diferencia con España no es tanta, son bastante similares. Hay más talento en España pero aquí trabajan distinto y puede que más. España es de los países en los que más talento hay, pero los últimos tres o cuatro años que estuve en la selección teníamos que entrenar por separado, era difícil podernos reunir todas en Madrid y aquí la selección hace como entrenamientos de club semanalmente.

- P: Este verano se jugará el mundial femenino en Londres, ¿echa de menos la selección después de tantos años en ella?

- R: A la selección le deseo lo mejor. He pasado por todas las fases en ella. Después de Río lo tuve claro, hay que decidir y no hay que forzar porque si lo haces no disfrutas. Después de lo duro que fueron los años de Londres 2012, que no estuvimos, y luego hasta Río... Cuando acabaron los Juegos casi no me quedaba energía, tenía ganas de empezar una vida normal y hablé con el seleccionador, Adrian Lock. Ahora, desde que trabajo me ha cambiado un poco la vida, pero estoy muy contenta, hemos acabado súper bien y voy a seguir aquí.

- P: ¿Qué opina de todo lo que se habla y lo que se hace en España para potenciar el deporte femenino?

- R: En general, esta sociedad asimila el deporte más con el hombre y es más atractivo el deporte masculino, pero nosotras entrenamos igual. Si la gente no entiende que nosotras hacemos lo mismo y a veces más, porque nos cuesta más... Necesitamos gente que crea en las chicas y en el deporte femenino y que haya patrocinadores. Ojalá un día no hablemos de las diferencias.