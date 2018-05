Gurbindo, de notable a sobresaliente

"No es un diez en nada, pero es un ocho en todo", es el inevitable latiguillo que ha perseguido durante toda su carrera a Eduardo Gurbindo y contra el que el lateral del Nantes francés se ha rebelado esta temporada, en la que el navarro ha pasado claramente del notable al sobresaliente.

De hecho, Gurbindo, que ya fue fundamental en el triunfo de la selección española en el pasado Europeo de Croacia, podría acabar el curso con matrícula de honor si logra alzarse con el título de la Liga de Campeones en la "Final Four" -el Nantes se medirá (15:00) con el París Saint Germain en semifinales- que arrancará mañana en la ciudad alemana de Colonia.

Un salto de calidad que no ha sorprendido al central Dani Sarmiento, que ha compartido vestuario tanto en el Barcelona como en el equipo nacional con Gurbindo, al que no dudó en señalar como un jugador que "hace todo de diez".

"Para mí no es raro verle jugar así, porque he entrenado muchos años con él y sé la capacidad que tiene. Es un jugador muy versátil, un jugador que puede hacer de todo y que todo lo hace bien", señaló Sarmiento en declaraciones a la Agencia EFE.

Esta versatilidad se ha visto reforzada por la confianza que Gurbindo ha ganado desde su llegada en el verano de 2016 al Nantes, donde desde un principio ha gozado del papel protagonista que nunca logró en el Barcelona.

"Desde que llegué a Francia he retomado algunos aspectos de mi juego que en el Barcelona me faltaban. Noto que hago muchas más cosas. Es un tema de confianza, cuando más confía el entrenador en ti, cuanto más juegas, te atreves a hacer más cosas", reconoció el propio Gurbindo durante el pasado Europeo.

Una confianza que ha permitido al internacional español destaparse, incluso, como un notable goleador, uno de la habituales peros que se achacaban al juego del navarro y que parece haber quedado desterrado definitivamente con los 74 tantos que Gurbindo ha firmado en la presente edición de la Liga de Campeones.

Aunque si por algo destaca el jugador del Nantes es por su inteligencia sobre la pista, por una capacidad para leer el juego que le permite no solo ya, como destacó el seleccionador español Jordi Ribera, adaptarse a cualquier forma de juego, sino también "hacer bueno" cualquier sistema en el que actúe.

"Se anticipa a infinidad de acciones porque es capaz de intuirlas, porque entiende lo que está pasando sobre la pista y eso le permite no sólo adaptarse a cualquier forma de juego, sino que hace bueno ese sistema. Hace mejores a los jugadores que tiene a su lado", aseguró Ribera a EFE.

Una descripción que coincide con la del exseleccionador nacional Juan Carlos Pastor, que dirigió entre 2009 y 2012 a un entonces jovencísimo Eduardo Gurbindo en las filas del extinto Balonmano Valladolid.

"Es muy listo, es un ratón, pero, sobre todo, es un jugador muy completo. Defiende, ataca, sabe subir el contraataque, baja muy bien. Quizá le falta algo de tiro exterior, aunque está lanzamiento, pero lo compensa con un dinamismo y una capacidad para conectar con los pivotes y centrales que le hacen fundamental en el juego del equipo", señaló Pastor en declaraciones a EFE.

Son cualidades que convirtieron a juicio de Pastor a Eduardo Gurbindo en el mejor jugador del pasado Europeo de Croacia, en el que España se colgó por primera vez en su historia la medalla de oro.

"Para mí fue el mejor jugador del Europeo, puedes poner los nombres que quieras, pero el jugador más valioso del Campeonato de Europa fue Eduardo Gurbindo sin ninguna duda", comentó Pastor.

Estas contundentes palabras, sin embargo, no han encontrado eco entre los especialistas que designan a los integrantes del equipo ideal de la Liga de Campeones, que incomprensiblemente han dejado a Gurbindo fuera de la lista de cinco candidatos como mejor lateral derecho de la competición.

"Habría que preguntarse qué baremos se utilizan para hacer ese tipo de listas, pero evidentemente que Gurbindo no esté no dice nada positivo de quien las hace, porque ha hecho una temporada extraordinaria no sólo ya con la selección, sino también con su equipo", señaló el seleccionador Jordi Ribera.

Y es que la presencia del Nantes en la fase final de la Liga de Campeones es incomprensible sin el concurso de un Eduardo Gurbindo que tratará de volver a demostrar a partir de mañana en Colonia que ya no se conforma con más ochos, que ha dado el salto definitivo del notable al sobresaliente. Javier Villanueva