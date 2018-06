La clavadista Adriana Jiménez da la sorpresa en saltos de acantilado de Texas

Austin (EE.UU.), 2 jun (EFE).- La clavadista mexicana Adriana Jiménez obtuvo hoy la victoria en la primera prueba de la Serie Mundial Red Bull Cliff Diving 2018, celebrada en el lago Possum Kingdom de Texas, en Estados Unidos, y mantiene así las buenas sensaciones que le llevaron al podio en la edición anterior.

"Fue una prueba muy difícil, larga, con mucho sol y con un alto nivel por parte de las compañeras, no esperaba la victoria, pero es una señal de que estamos trabajando bien", explicó Jiménez nada más acabar la prueba, en una entrevista con Efe.

La atleta mexicana ganó la prueba de saltos de acantilado, desde 21 metros de altura, con un excepcional ejercicio final que le permitió sumar un total de 302,20 puntos, mientras que la británica Jessica Macauly quedó en segunda posición con una ajustada puntuación de 302,10 puntos.

En categoría masculina, con saltos a 27 metros de altura, el ganador fue el polaco Kris Kolanus, que obtuvo la primera victoria de su carrera con una puntuación de 424,85; justo por delante del saltador checo Michal Navratil (394,90 puntos) y el británico Blake Aldridge (398,25).

El ganador de la edición de 2017 y máximo favorito para este año, el mexicano Jonathan Paredes, cometió un error en su salto final y solo pudo alcanzar el puesto número 10 de la jornada con una puntuación total de 356,05.

"Obviamente es un resultado que no me encanta, nunca en mi historia de clavados de altura, ni siquiera como invitado, había quedado en la décima posición, pero estoy contento en cierto modo porque me he dado cuenta de que el trabajo está funcionando y hay que seguir en esa línea", dijo Paredes a Efe.

El deportista mexicano detalló que durante la preparación estuvo mejorando la salida desde el trampolín para alcanzar una mayor altitud que, además, implica una mayor velocidad hacia el "clavado" en el agua, por lo que, en su opinión, deberá "perfeccionar" los giros en el aire en los próximos eventos.

Los saltadores alcanzaron los 85 kilómetros por hora durante el salto, soportando hasta 11 puntos de fuerza G (la aceleración de una G es equivalente a la gravedad estándar, unos 9,8 metros por segundo al cuadrado).

Por su parte, el veterano saltador colombiano Orlando Duque, de 43 años y uno de los iconos históricos de esta disciplina, quedó en undécima posición con 338,20 puntos.

Más de 800 embarcaciones y 1.500 personas se dieron cita en la Garganta del Infierno texana para disfrutar de la serie mundial de saltos en acantilado que se traslada ahora a Europa, concretamente a España y Portugal con pruebas en Bilbao, el 30 de junio, y en las islas Azores, el 14 de julio.

A continuación, el torneo avanza su recorrido por territorio europeo con la citas de Suiza (5 de agosto), Dinamarca (25 de agosto), Bosnia (8 de septiembre) y la gran final del 23 de septiembre en el puerto italiano de Polignano a Mare.