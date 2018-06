2-7. Andújar pega grand slam contra los Azulejos

Toronto (Canadá), 5 jun (EFE).- El antesalista dominicano Miguel Andújar conectó grand slam y terminó con cuatro carreras remolcadas para los Yanquis de Nueva York, que vencieron a domicilio 2-7 a los Azulejos de Toronto.

Andújar (7) hizo sonar el tolete en el séptimo episodio teniendo la casa llena, luego de cazar los envíos del relevo surcoreano Seunghwan Oh.

El dominicano, que pegó 2 de 4, castigó a Oh cuando el lanzador no había sacado ni out de la entrada, y llegó a 26 carreras empujadas en lo que va de temporada.

El guardabosques Aaron Hicks (6) pegó de vuelta entera en la octava entrada con dos corredores por delante.

La victoria fue para el abridor C.C. Sabathia (3-1) en trabajo de siete episodios, aceptó tres imparables, dos jonrones y dos carreras.

Por los Azulejos, el guardabosques Teoscar Hernández (9) y el guardabosques Kevin Pillar pegaron sendos jonrones.

Hernández (9) mandó la pelota al otro lado de la barda en el sexto episodio, en castigo al trabajo de Sabathia, sin corredores por delante, con un out en la entrada.

La derrota fue para Oh (1-2) en un episodio, aceptó jonrón y tres carreras.