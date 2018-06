Carlos Soria volverá a intentar completar su reto a partir de septiembre

Madrid, 6 jun (EFE).- El alpinista de 79 años Carlos Soria, que ha coronado doce cumbres de las catorce más altas del mundo, volverá a intentar uno de los dos 'ochomiles' que le faltan a partir del mes de septiembre, según aseguró este miércoles en un acto en Ifema.

"A principios de septiembre iré al Sisha Pangma o al Dhaulagiri. Depende de las condiciones, pero prefiero volver al Dhaulagiri", señaló el veterano alpinista durante un acto en Ifema por el Día Mundial de las Ferias.

Soria explicó sus inicios en la escalada y relató su último intento al Dhaulagiri (Nepal) entre marzo y mayo de este año, en el que las condiciones meteorológicas no le permitieron alcanzar la cumbre.

"El Dhaulagiri es una montaña que no me deja subir, en otras he subido a la primera vez, sin oxígeno incluso. Con esta montaña nos queremos mucho, pero nos trata mal, con grandes nevadas, nos destrozan las cuerdas, perdemos el material, con el viento", relató el veterano alpinista.

Soria explicó que, pese a haber tenido que volverse a 200 metros de la cima por el fuerte viento, ni en esta ni en otras ocasiones ha regresado desesperado sino "encantado" porque sabía que era "lo que tenía que hacer".

"Por eso tengo todos los dedos de las manos y de los pies y nadie me ha tenido que recuperar de ningún sitio", apostilló.

No obstante, pese a las dificultades, el alpinista de 79 años se mostró convencido de que puede conseguir el reto y hacerlo "bien".

"Nunca haré el ridículo, cuando llegue el momento haré otra cosa en la montaña, que se puede hacer muchísimo, pero de momento me apetece terminar mi proyecto de los ochomiles", añadió.

Carlos Soria también se refirió en Ifema al problema que supone para la naturaleza los residuos humanos, tanto en la montaña como en el mar, y aseguró que está llevado a cabo un proyecto para concienciar a los gobiernos de los países con zonas de alta montaña para que obliguen a las empresas a recoger sus residuos.

"En Expotural (feria de la naturaleza que tendrá lugar en Ifema del 1 al 4 de noviembre) vamos a hablar con los Gobiernos para que las empresas tengan que limpiar todo lo que se llevan, y si no que se les quite la licencia", reclamó Soria.